Halkbank Hesap Kapatma Nasıl Yapılır? 2021 Dilekçe ve İnternet İşlemleri

Halkbank’taki hesabını kapatmak isteyen müşteriler, bu işlemi yapmanın yollarını aramaktadır. Halkbank, müşterilerine hesaplarını kapatmaları için 4 farklı yöntem sunmaktadır. Artık Halkbank’la çalışmak istemeyen vatandaşlar, hesap kapatma işlemlerini şubelerden, müşteri hizmetlerinden, internet bankacılığından veya mobil bankacılıktan gerçekleştirebilir. Sizler için, bu kanallar aracılığıyla Halkbank hesabınızı nasıl kapatacağınızı adım adım ele aldık.

Halkbank hesabınızı kapatmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken bazı şeyler vardır. Hesap kapatma talebinizi iletmeden önce hesabınızda bakiye olmadığına emin olun. Hesabınızda bakiye varsa paranızı başka bir hesaba EFT veya havale yoluyla iletin ya da ATM’lerden nakit olarak çekin. Hesabınız eksi bakiyedeyse ya da borcunuz varsa bu borçları kapatın. Hesaba bağlı otomatik ödeme talimatı bulunuyorsa otomatik ödeme talimatını sonlandırın. Aksi halde hesap kapatma talebiniz reddedilecektir.

Halkbank Hesabı Nasıl Kapatılır?

Halkbank, müşterilere hesaplarını kapatmaları için 4 farklı yöntem sunmaktadır. Hem vadesiz hem vadeli Halkbank hesaplarınızı kapatmak için kullanabileceğiniz yöntemler şunlardır;

Size en yakın Halkbank şubelerine giderek dilekçe verebilirsiniz.

İnternet bankacılığı üzerindenhesabınızı kapatabilirsiniz.

Halkbank mobil uygulaması üzerinden hesabınızı kapatabilirsiniz.

Müşteri hizmetlerini arayıp müşteri temsilcisine isteğinizi ileterek hesabınızı kapatabilirsiniz.

Halkbank Müşteri Hizmetleri İle Hesap Kapatma

444 0 400 numaralı Halkbank müşteri hizmetlerini arayarak hesabınızı kapatma talebinizi müşteri temsilcisine iletebilirsiniz. Müşteri temsilcisine hesap kapatma gerekçenizi söylediğinizde hesabınızda herhangi bir borç, bakiye/negatif bakiye veya otomatik ödeme talimatınızın olup olmadığı kontrol edilecektir. Hesabınızın kapatılması için herhangi bir engel bulunmuyorsa hesap kapatma talebiniz alınacaktır.

Halkbank Mobil Bankacılık İle Hesap Kapatma

Halkbank’taki hesabınızı kapatmak için kullanabileceğiniz diğer bir yöntem ise mobil bankacılık uygulamasıdır. Telefonunuza indireceğiniz Halkbank Mobil uygulamasına şifrenizle giriş yaparak “Hesap İşlemleri” menüsünde yer alan Halkbank hesaplarınızdan hangisini kapatmak istiyorsanız o hesabı seçerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Hesabınızda para bulunması durumunda bakiyenizi başka bir hesaba havale veya EFT yapmanız ya da ATM’ler üzerinden nakit olarak çekmenizgerekmektedir.

Halkbank İnternetten Hesap Kapatma

Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Halkbank’taki hesabını kapatmak isteyen müşteriler, internet bankacılığı üzerinden de hesaplarını kapatabilirler. Halkbank’ın resmi internet sitesinde bulunan “Bireysel Giriş” bölümüne şifreniz ile giriş yapın. Ardından “Tüm İşlemler” sekmesinde “Hesaplar”a girerek iptal etmek istediğiniz hesabın türüne göre “Vadesiz veya Vadeli Hesaplar”dan birini seçerek “Hesap Kapatma” tuşuna tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Halkbank Şubeden Hesap Kapatma

Size en yakın Halkbank şubesine giderek hesabınızı kapatmanız mümkün. Şubelerde bulunan müşteri temsilcisine hesap kapatma talebinizi ilettiğinizde hesabınızda borç veya bakiye gibi hesabın kapatılmasına mani olacak bir sebebin olup olmadığına emin olun. Eğer borcunuz varsa kapatmanızı, bakiye varsa paranızı çekmenizi, otomatik ödeme talimatı varsa bunu kaldırmanızı istenecektir.Hesabınızda herhangi bir sorun görünmüyorsa bankadan alacağınız hazır dilekçeyi imzalayıp hesabınızı kapatabilirsiniz. Hesabınızı kapatma talebinizi iletmenizin ardından Halkbank, hesabınızı incelemeye alır. Dilekçenizi ilettiğinizde, herhangi bir engel yoksa 10 gün içindehesabınız kapatılır. Ancak bu 10 günde, Halkbank hesabınızda herhangi bir işlem yapmamalısınız.