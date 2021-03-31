Halkbank Günde 12 Lira Taksitle Her Başvuruna İhtiyaç Kredisi Fırsatı Başladı!

Salgın döneminde her ekesimden vatandaşımızın ihtiyaçları arttı. Hem özel hemde kamu bankalarının faiz oranları arttırmasıyla birlikte de vatandaşlarımız finansman desteği alamaz oldu. Uzun süre elini ayağını bankalardan çeken vatandaşlarımız için fırsat yine kapıda!

Kamu bankalarından biri olan Halkbank hala faiz oranlarını yükseltmedi. Vatandaşlarımıza yaz ayındaki gibi düşük faiz oranlarıyla kredi desteği sunmasa da hala piyasa koşullarına göre uygun krediler veriyor. Üstelik banka mart ayından bu yana faiz arttırmadı da. Bu nedenle özellikle ihtiyaç kredisi faiz oranları bankanın hala piyasa koşullarına göre oldukça düşük. Ayrıca banka maaş müşterilerine, emeklilere ve diğer tüm vatandaşlara özel üç farklı ihtiyaç kredisi sunuyor. Her üç ihtiyaç kredisinin de kendine has fırsatları var.

HALKBANK FIRSAT KREDİSİ

Halkbank’ın ihtiyaç kredisinden tüm başvuran vatandaşlarımız anında yararlanabilir. Kefilsiz teminatsız kredi ile finansman desteğini kolayca alabilirsiniz. Halkbank ihtiyaç kredisi kapsamında vatandaşlarımıza aylık %1,60 oranında faiz ve 36 ay vade oranı sunuyor. İster maaşını Halkbank üzerinden alın isterseniz farklı bir bankadan kredi koşulları değişmiyor. Yani banka başvuran her vatandaşımız için aynı fırsatları sunuyor. Kredinin kefilsiz ve teminatsız olması da en güzel yanı.

10 bin lira kredi finansmanında vatandaşlarımızın aylık ödemeleri 387 lira oluyor. 36 ay vade sonu 26 bin lira ödeyen vatandaşlarımız günlük ise sadece 12 lira ödemekte. Bu kadar cazip fırsatlara sizede ihtiyaçlarını ertelemeden alabilirsiniz.

MUTLU EMEKLİLER İÇİN İHTİYAÇ KREDİSİ

Emekli vatandaşlarımız bu pandemi döneminde en çok zorluk çeken gruplardan biri oldu. Her ne kadar yaz aylarında ikramiye alacak olsalar da uzun zamandır maddi açıdan zor durumdalar. Türkiye Emekli Derneği başta olmak üzere birçok dernek tarafından emekliler için adımlar atıldı. Emeklilere özel pandemi destekleri talep edilse de maalesef gerçekleşmedi. Zor durumda olan emeklilerimiz de çareyi ihtiyaç kredilerinde buldu.

Halkbank tüm vatandaşlara ihtiyaç kredisi sunuyor. Fakat emekli olan vatandaşlarımız için özel fırsatlarla ihtiyaç kredisi veriyor. Maaşını Halkbank’tan alan ya da alacağına dair taahhüt veren tüm emeklilerimiz bu krediden yararlanabilecek. Emeklilere özel ihtiyaç kredisinde faiz oranı %1,51 ve vade oranı da 36 ay. Emekli vatandaşlarımız piyasa koşullarının çok altındaki bu faiz oranında 100 bin liraya kadar kredi çekme imkanına sahipler.

100 bin finansman kredisi alındığında emekli vatandaşlarımızın aylık ödemesi 3 bin 850 olmakta. 36 ay vade sonunda toplam geri ödeme de 138 bin 600 lira. Vatandaşlarımızdan da 525 lira tahsis ücreti talep edilmekte.

MAAŞ MÜŞTERİLERİNE ÖZEL KREDİ FIRSATI

Halkbank aynı zaman maaş alan müşterilerine de özel fırsatlar sunuyor. Bu zorlu pandemi de maaşını Halkbank’tan alanlara ya da maaşını Halkbank’a taşıyan herkese özel indirimli faiz oranları veriliyor. Banka vatandaşlara %1,51 oranından verdiği faiz seçenekleri ile 100 bin liraya kadar kredi finansmanı da sağlıyor. 36 ay vade sunan banka aynı zamanda esnek ödeme planı da sunuyor.

TÜM KREDİLERE ESNEK ÖDEME FIRSATI

Halkbank tüm ihtiyaç kredilerine esnek ödeme fırsatı sunuyor. Kredilerinizi isterseniz aylık eşit taksitle ödeyebilirsiniz. Ya da dileyen vatandaşlar artan- azalan taksit seçeneklerini tercih edebilirler. 3 ayda bir eşit taksitli ya da serbest ödemeli planlardan da yararlanabilirler.

BAŞVURU KANALLARI

Vatandaşlarımız kimlik numaralarını alarak herhangi bir Halkbank şubesinden ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirler. Maaşlarını Halkbank üzerinden alan çalışan ve emeklilerin gelir belgesi ya da ek evrak getirmesine ise gerek yoktur.