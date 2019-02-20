Halkbank Genel Müdürü Arslan'dan Tunceli'ye ek kredi müjdesi

HALKBANK Genel Müdürü Osman Arslan, Tunceli'de ziyaretinde, kentteki esnaf için kullanılan kredi limitine 10 milyon lira ek kredi imkanı sağladıklarını açıkladı.Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Tunceli'ye gelen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, iş insanları, esnaf ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen toplantıya katılarak, sorun ve talepleri dinledi.Genel Müdür Arslan, toplantının ardından Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Vali Sonel, Tunceli'ye ilk kez bir bankanın genel müdürünün geldiğini ziyarette dile getirerek, "Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve heyetini Tunceli'de ağırlıyoruz. Bizim ve yöremizde yapılan çalışmalara hakikaten çok büyük katkıları var. Tunceli'ye yapmış olduğu katkılardan dolayı Arslan'a teşekkür ediyoruz" dedi.Vali Sonel'in ardından konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, terör sorunun çözülmesi ve güvenli bir ortamın oluşmasından sonra Tunceli'de güzel şeylerin olduğunu söyledi. Arslan, "Gerçekten müthiş gururlandık. Bu yatırımlar, bu hizmetler güvenlik problemlerinin çözülmesiyle ortaya çıktığını görüyoruz. Terör sorunu çözülmüş güvenli bir ortam oluşturulmuş herkes huzur içinde bu da son derece memnuniyet verici. Esnaf ve ticaretle uğraşan yatırımcılarımıza Türkiye Halk Bankası olarak bundan sonra çok daha isteyerek, çok daha güçlü bir şekilde destek olmaya devam edeceğiz. Bunun da en büyük mimarı sayın valimizdir. Çünkü güvenlik problemi çözüldüğü zaman ticaret, yatırım gelişiyor, kültürel etkinlikler, sanatsal, sosyal etkinlikler artıyor. Kısacası insanı bir araya getiren bütün unsurlar oluştuğu zaman orada refah düzeyi artıyor, orada mutluluk artıyor. Bunda katkısı olan sayın valimize emeklerinden dolayı ve heyetine çok teşekkür ediyoruz. Halkbankası olarak Tunceli halkına olan minnettarlık borcumuzu sayın valimizle birlikte bundan sonra daha da artıracağız. Hem sosyal etkinliklerde destekler olacağız hem de esnaf kredileri olsun, ticari krediler olsun Tunceli'ye ayırdığımız payı buradaki bölge müdürü arkadaşımız, şube müdürü arkadaşımızla birlikte bundan sonra artırarak devam edeceğiz. Halk Bankası ve diğer kamu bankaları Tunceli'nin geleceğine inanıyor. Çünkü burada huzur başlamış, burada barış başlamış. Bunlar oluştuğu sürece bütün insanlar mutlu olacak emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."'TUNCELİ ESNAFINA KREDİ LİMİTİNİ 10 MİLYON TL ARTTIRDIK'Arslan, Tunceli esnafıın kullandırdıkları kredi limitinin 50 milyon TL olduğunu, esnafın daha da rahatlaması ve daha fazla kredi kullanması için 10 milyon TL ek kredi imkanı sağladıklarını ifade ederek, bu yönde gerekli talimatların verildiğini söyledi.Arslan, şöyle devam etti:"Esnafımıza yönelik, Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla bugüne kadar kullandırdığımız kredi bakiyesi 50 milyon lirayı aştı. Sabah oradaki yöneticilerle toplantı yaptık. Yeni talepler alınmasını ve bu 50 milyonun üzerine en az 10 milyon daha esnafımıza yönelik bir yedek limit vereceğiz. Bunun görüşmesini yaptık. Bununla ilgili talimatları buradaki bölge müdürümüze verdik. İnşallah o çalışmamalar da başladıktan sonra buradaki yatırımcımız, sanayicimiz, ticaret erbabımız Halkbankası desteklerinden çok daha yoğun faydalanacak. Ben bunun bizzat kendim takipçisi olacağım.Bu konuda problem yok. Yeter ki Tuncelili sanayicimiz, ticaret erbabımız düzgün yatırımlarını bize getirsinler yanında ismine yakışır bir şekilde Halkbankası'nı bulacaklardır. Bunun da müjdesini veriyoruz."Arslan, valilik ziyaretinden ardından Tunceli'de bulunan sanatçı Yavuz Bingöl ile birlikte Munzur Üniversitesi'ne geçerek burada üniversite öğrencileri ile birlikte öğlen yemeği yedi. Vali Sonel ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Millet Bahçesi'ni gezdikten sonra Arslan, kentte ayrılarak İstanbul'a döndü.

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