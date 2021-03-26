Halkbank 6 Ay Ödemesiz Sıfır Faizli Kredi Kampanyası Başlattı! 225 Bin Liraya Kadar Faizsiz Kredi İmkanı

Halkbank, geçen sene müşterilerine verdiği 6 ay ödemesiz dönemli kredileri kendinden sık sık söz ettirmişti. Özellikle koronavirüs salgını sürecinde işini kaybeden ve borç batağına düşen vatandaşlar için kredi taksitlerini ertelemek adeta ilaç gibi gelmişti. Türkiye’nin en köklü bankalarından biri olan Halkbank, bu sene de geçen senekine benzer şekilde bir kredi kampanyası hazırladı. 6 ay ertelemeli, 225 bin liraya kadar faizsiz kredi paketinin detayları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlenen Üreten Kadınlar Zirvesi’nde söz alan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank olarak kadın girişimcilere verdikleri desteklerden söz etti ve bu desteklere bir yenisinin daha eklendiğini müjdeledi.

Dünya Kadınlar Günü'nün Halkbank için ayrı bir anlamı olduğundan söz eden Arslan, 23 bin 500 kişinin çalıştığı Halkbank’ın yüzde 47’sinin kadın çalışanlardan oluştuğunu açıkladı. Yönetim kurulu ve çeşitli yönetici pozisyonları da dahil olmak üzere hemen hemen her kademede kadın çalışanların yer aldığını belirterek bankanın tüm süreçlerinde kadınların emeği, kararı veya katkısı olduğunu dile getirdi.

Özellikle koronavirüs salgını sürecinde tüm kadınların her zamankinden daha çok yük üstlenmek zorunda kaldığını ifade eden Arslan, bu süreçte de kadınların ekonomik hayata dahil olması için çalışmalar yapmayı sürdürdüklerini vurguladı. Kadın girişimcileri desteklemeye ve finansman olanaklarına erişmelerini kolaylaştırmaya önem verdiklerini belirterek dönem dönem özel ürün ve hizmetler geliştirdiklerini ifade etti. Halkbank’ın Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile ilk defa iş kuracak veya halihazırda işini kurmuş olan kadınlara yönelik oluşturduğu 'Kadın Girişimci Kredisi' ürününü tanıttı. Ürünün detaylarından bahsetmeye “Kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve iş fikirlerinin filizlenmesine imkan tanımak amacıyla 100 bin liraya kadar finansal destek sunacağız" diyerek başladı.

30 yaşını doldurmamış ve KOSGEB eğitimini tamamlayan genç kadın girişimci esnaf ve sanatkarlara 100 bin lira limitli sıfır faizli kredi vereceklerini duyuran Arslan, en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olup ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son bir yılda kendi adına işletme kuran kadın girişimci esnaf ve sanatkarlara da 225 bin lira limitli sıfır faizli kredi sağlayacaklarını açıkladı.

Kadın girişimcilere sunulan kredi kampanyasında kredinin ilk taksiti 6 ay ertelenebilecek ve 36 aya taksitlendirilebilecek. Limiti 100 bin lira olan krediyi kullanan kadın girişimcilerden 3 yıl boyunca havale ve EFT ücreti alınmayacak. Diğer bankalar benzer kredilerden faiz alırken Halkbank bu krediyi sıfır faiz ile verecek. Bunun yanı sıra kadınlara asgari 5 bin limitli kredi kartı ürünleri de sunulacak.

Arslan, bunlara ek olarak KOSGEB veri tabanına kayıtlı, aktif ve bilgileri güncel kadın girişimcileri kapsayan KOSGEB KOBİ Finansman Destek Paketi kapsamında da cari kredi oranlarının 10 puan altında, son derece düşük maliyetlerle 70 bin liraya kadar destek sunacaklarını da ifade etti.

HALKBANK KADIN GİRİŞİMCİ KREDİSİ KOŞULLARI

Halkbank, kadın girişimciler için hazırlanan özel kredi kampanyasından koşullarını da açıkladı. Buna göre;