Halı sektörü DOMOTEX Turkey'de buluşuyor

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GHİB) ve Gaziantep Halıcılar Odası (GHO) işbirliğinde Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen 'DOMOTEX Türkiye Halı Fuarı' 24-27 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak.

Türkiye'de makine halısı üreticilerinin en önemli buluşma noktası olan DOMOTEX Turkey Gaziantep Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı, 24-27 Nisan 2018 tarihleri arasında Ortadoğu Fuar Merkezi'nde bir kez daha ziyaretçilerini ağırlayacak.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, halı üretiminin merkezi olan Gaziantep'te gerçekleştirilecek fuarın önemli bir organizasyon olduğunu belirterek Gaziantep'in halıda dünya trendini belirleyen bir noktada olduğunu, her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.

24-27 Nisan 2018 tarihleri arasında kapılarını 11'inci kez açacak olan Halı Fuarı ile ilgili görüşlerini dile getiren GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, "Gaziantep halının üretim üssü ve sektörün dünya lideri. Sektörde yer alan firmaların yatırımlarıyla sektör her geçen gün daha da güçleniyor. Gaziantep halı ve parça halı üretiminde adeta bir dünya devi. Böylesine güçlü bir sektörü güçlü bir fuar şirketi ile buluşturarak hem Gaziantep hem de sektör için önemli bir başarıya imza atıyoruz" dedi.

Türkiye'nin en büyük halı fuarının Gaziantep'te düzenlenmesinin çok önemli olduğunu, fuarın bir yandan kent ekonomisine canlılık katarken diğer yandan da halı sektörü ve ihracatına büyük katkı sağladığını dile getiren GTO Başkanı Yıldırım, "Dünyaya halı dokuyan şehirde halı fuarı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fuar yalnızca halı sektörüne değil diğer sektörlere de büyük katkı sağlıyor. Fuar yeni iş bağlantıları ve ihracatın arttırılması için çok önemli. Halıda ileri teknolojiyi yakalayan halıcılarımız yatırımlarına devam ediyorlar. Halıcılarımızın yaptığı yatırımlar başarıyı da beraberinde getiriyor" şeklinde konuştu.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), Gaziantep Halıcılar Odası (GHO) ve Hannover Fairs Turkey Fuarcılık işbirliğiyle gerçekleşecek fuara; 160 yerli, 35 yabancı ve 122 Gaziantepli halı firmasının katılacağını ifade eden GTO Başkanı Yıldırım, "Halı üretiminde önemli bir merkez konumunda olan Gaziantep halının 'Başkenti' olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu yıl on birincisini gerçekleştireceğimiz Halı Fuarı ile Gaziantep sektörün önemli buluşma noktalarından biri hâline geldi. OFM'de 22 bin 175 metrekarelik kapalı alanda gerçekleştirilecek fuarda sektörün söz sahibi olan kuruluşlarla iş adamları bir araya gelecek. Fuarda stant açan yerli ve yabancı firmalar, yeni ürünlerini tanıtma imkânı bulacaklar. Fuarda bu yıl 195 yerli ve yabancı firma stant açacak. Dünyada halıda söz sahibi olmuş ülkelerde bile 'halı' dendiğinde akla ilk Gaziantep'in gelmesi gurur verici. Biz de GTO olarak düzenlediğimiz ve desteklediğimiz bu fuarlarla sektördeki bu başarıyı daha ilerilere taşıma gayreti içerisindeyiz. Tüm Gazianteplileri, yerli ve yabancı firmaların yeni ürünlerini tanıtacakları bu fuara davet ediyoruz" diye konuştu.

