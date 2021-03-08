Hakan Atilla İstifa Etti Dolar ve Avro Yükseldi! Borsa Düştü İşte Piyasalarda Son Durum

Borsa İstanbul Müdürü Hakan Atilla’nın istifası ekonomi gündemine bomba gibi düşmüştü. İstifa haberlerine ise piyasalar anında tepki gösterdi. İstifa haberinin resmiyet kazanmasından sonra kurda yükseliş borsada da düşüş baş gösterdi.

Dolar, Türk lirası karşısında bugün %2’ye yakın bir yükseliş yaşarken Avro’da tekrardan 9 bandının yukarısına çıktı.

KURLARDA AŞIRI HARAKETLİLİK MEYDANA GELDİ

Hakan Atilla’nın istifası sonrasında hem kur hem de borsa da oldukça dalgalı bir seyir yaşandı. Günün ilk yarısında 7,53 ila 7,55 bandı arasında hareket eden dolar günü 7,67 bandının üstünde tamamladı.

Avro- Türk lirası da benzer şekilde devam etti. Avro 9 liranın altındayken tekrar 9 bandının üstüne çıktı ve 9,10 üzerine yerleşti.

BORSA İSTANBULDAN AÇIKLAMA

Borsa İstanbul’dan da konuya ilişkin açıklama gecikmedi. Hakan Atilla’nın kendi isteğiyle istifa ettiği ve istifasının da 08.03.2021 tarihi ile kabul edildiği basın bilgisine sunuldu.

Amerikan 10 yıllık hazine tahvil getirileri sadece Türkiye’nin değil tüm gelişen ülkelerin para birimleri karşısında baskı yapıyor. Fakat TL kadar etkilenen başka bir birim yok. Gelişen ülkeler arasında Türk lirası en çok değer kaybını yaşayan para birimlerinden.

Güncel olarak ise Dolar- Türk lirası kuru 7,70 TL ve Euro- Türk lirası kuru da 9,15 TL.

Haftaya düşüş ile başlayan Türk lirası, dış piyasalarda baskı görmeye de devam ediyor.

BORSA NEGATİF KAPANDI

İstifa haberinden sonra da BIST 100 endeksi günü %0,76 düşüş ile 1.530 puan ile kapattı. Özellikle istifa haberinin basına yansıması ve yayılmasıyla birlikte borsa da satış baskısı arttı. Gün içinde borsa 1.526 puana kadar geri çekildi ve günü de 1.530 puan bandı ile kapadı. Bir önceki kapanışa göre değer kaybı ise %12 oldu.

MERKEZ BANKASINA FAİZ BASKISI

Tüketici fiyatlarında şubat ayındaki enflasyonun en yüksek çıkması ve Borsa’daki düşüş ve artan kur ile birlikte Merkez Bankası’na yapılan faiz baskısı da artıyor.

Uzmanlara göre enflasyon mart ve nisan ayında da artmaya devam edecek. %17’ye yaklaşan enflasyon oranları ile birlikte Merkez Bankası’nın da politika faizini daha fazla sabit tutması oldukça zor.