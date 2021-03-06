"Hakan Atilla görevi bırakıyor" iddiası!

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla bir ay süreyle izne ayrıldı. Söz konusu izin kararıyla Atilla'nın görevden ayrıldığı ileri sürüldü. Atilla'nın 26 Mart 2021 tarihinde düzenlenecek Genel Kurul'dan önce bir ay süreyle izne çıkması, söz konusu kurulun ardından tekrar görevine devam etmeyeceği biçiminde değerlendirildi. İzne çıkma kararı ile Atilla'nın istifanın sinyallerini verdiği öne sürüldü.

Önceden de aynı iddialar vardı

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) Halkbank davası kapsamında hapis cezası alan Atilla, Türkiye'ye dönüş yapmasının ardından Borsa İstanbul Genel Müdürü olmuştu. Atilla'nın görevi bıraktığına yönelik daha önce de birtakım iddialar ortaya atılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa etmesinin üzerine Atilla'nın da görevi bırakacağı ileri sürülmüştü. Fakat Atilla'nın bu defa kesin bir şekilde görevden ayrılmaya yönelik karar verdiği ifade ediliyor.

"Zorlukları atlattık"

Atilla, daha önce yaptığı bir açıklamada, 2020 senesi için "dayanıklılık testi" değerlendirmesinde bulunmuştu. Zorlukların atlatıldığını ve hedeflere ulaşıldığını belirten Atilla, bunu gururlu bir şekilde dile getirebileceğini söylemişti. Atilla, Borsa İstanbul'un 2020 senesini çok başarılı bir şekilde geçirdiğine dikkat çekerek, bütün piyasalarda en yüksek endeks değerlerinin kaydedildiğini ve en yüksek işlem hacimlerine ulaşıldığını kaydetmişti.

"Yatırımcı sayısı 2 milyon oldu"

Tüm çalışanların yanı sıra Borsa İstanbul'a güven duyanlara da teşekkürlerini sunan Atilla, Borsa İstanbul'un yatırımcı sayısının 2020 senesinde yüzde 64 oranında artış kaydederek 2 milyona yükseldiğini söylemişti. Atilla, yeni yatırımcılara bilinç kazandırılması için gerekli rehber ve içeriklerin hazırlandığını belirterek, sosyal medya platformları sayesinde söz konusu rehber ve içeriklerin milyonlarca insana ulaştırıldığını dile getirmişti. Söz konusu değişimi idare ederken iş sürekliliği konusunda aralıksız hizmet sunabilmek adına gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Atilla, bireysel yatırımcıların korunması ve piyasaların erişilebilir hale getirilmesi için çeşitli düzenlemelerin getirildiğini söylemişti.

Ne olmuştu?

Halkbank'ta çalıştığı sırada ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) yaptırımlarından kaçması için İran'a yardımcı olduğu gerekçesiyle suçlanan Atilla, 32 ay hapis cezası almıştı. Atilla, ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) 28 ay boyunca tutuklu olarak kaldıktan sonra Türkiye'ye geri dönmüş ve 2019 senesinin Ekim ayında Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne getirilmişti.

Hakan Atilla kimdir?

Atilla, Ankara'da 1970 senesinde dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nü tamamlayan Atilla, Halkbank A.Ş.'ye 1995 senesinde girdi. Atilla, burada Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğüne bağlı olarak Uzman Yardımcılığı görevini yürüttü. Daha sonra Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlüğüne bağlı olarak Uzman görevini yürüten Atilla, Stratejik Planlama Daire Başkanlığına girdi.

Atilla, burada Yönetmen ve Bölüm Müdürü olarak görev aldı. Atilla, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanlığı görevini de 2007-2011 seneleri arasında yürüttü.

Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini 2011'den 2017 senesinin Mart ayına kadar üstlenen Atilla, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) yaptırımlarından kaçması için İran'a yardımcı olduğu gerekçesiyle 32 ay hapis cezası aldı. Atilla, ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) 28 ay boyunca tutuklu olarak kaldıktan sonra Borsa İstanbul Genel Müdürlüğüne getirildi.