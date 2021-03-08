Hakan Atilla'dan istifa haberi geldi!

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla'dan beklenen istifa haberi geldi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Atilla'nın 8 Mart 2021 tarihi itibarıyla kendi isteği üzerine görevini bıraktığı belirtildi. Söz konusu açıklamada, Atilla'nın istifasının Yönetim Kurulu tarafından 8 Mart 2021 tarihinde verilen kararla kabul edildiği kaydedilerek, bu kararın Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına iletildiği ifade edildi.

Bir ay süreyle izne çıktığı belirtilmişti

Atilla'nın bir ay süreyle izne çıktığı öğrenilmiş, bu nedenle Atilla'nın görevi bıraktığına dair iddialar ortaya atılmıştı. 26 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'dan önce Atilla'nın bir ay süreyle izne çıkması, söz konusu kuruldan sonra yeniden görevini sürdürmeyeceği şeklinde değerlendirilmişti. Atilla'nın bir ay süreyle izne çıkma kararı ile istifa sinyallerini verdiği ileri sürülmüştü.

"Hedeflere ulaştık"

Daha önce yaptığı bir açıklamada 2020 senesinin dayanıklılık testi olduğuna dikkat çeken Atilla, zorlukların üstesinden gelindiğini ve hedeflere ulaşıldığını dile getirmişti. Atilla, bu konuyu gururla anlatabileceğini belirterek, Borsa İstanbul'un 2020 senesini oldukça başarılı bir biçimde geçirdiğini söylemişti. Bütün piyasalarda en yüksek endeks değerlerinin kayıtlara geçtiğini aktaran Atilla, bu şekilde en yüksek işlem hacimlerinin elde edildiğini belirtmişti.

"Yatırımcı sayısı arttı"

Atilla hem çalışanlara hem de Borsa İstanbul'a güvenenlere teşekkür etmişti. 2020 senesinde Borsa İstanbul'un yatırımcı sayısının yüzde 64 oranında arttığını kaydeden Atilla, söz konusu yatırımcı sayısının 2 milyona çıktığını dile getirmişti. Atilla, yeni yatırımcılara yeterli seviyede bilinç kazandırma amacı doğrultusunda içerik ve rehberlerin oluşturulduğunu ifade ederek, sosyal medya platformları vasıtasıyla bunların milyonlarca insana ulaşabildiğini kaydetmişti.

"Çeşitli düzenlemeler yapıldı"

Değişim sürecinin yönetimi sırasında aralıksız şekilde hizmet verebilmek için gerekli önlemlerin hayata geçirildiğini belirten Atilla, bireysel yatırımcıların muhafaza edilmesi ve piyasaların erişilebilir duruma getirilmesi amacıyla çeşitli düzenlemelerin yapıldığını söylemişti.

Hapis cezasına çarptırılmıştı

Atilla'nın Halkbank'ta çalışırken ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) yaptırımlarından kaçması için İran'a yardımcı olduğu ileri sürülmüştü. Bunun üzerine Atilla 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) 28 ay süreyle tutuklu kalan Atilla, Türkiye'ye dönmesinin ardından Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti.

Hakan Atilla kimdir?

1970 senesinde Ankara'da dünyaya gelen Atilla, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Atilla, 1995 senesinde Halkbank'a girmesinin ardından burada Araştırma Geliştirme ve Planlama Müdürlüğüne bağlı olarak Uzman Yardımcılığı görevini üstlendi. Bir süre sonra Bankacılık Kartları ve Nakit Yönetimi Müdürlüğüne bağlı olarak Uzman Yardımcılığı görevini üstlenen Atilla, kariyerine Stratejik Planlama Daire Başkanlığında devam etti. Atilla, burada Yönetmen ve Bölüm Müdürlüğü görevini üstlendi.

Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanlığı görevini 2007-2011 döneminde üstlenen Atilla, 2011-2017 döneminde ise Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) yaptırımlarından kaçması için İran'a yardımcı olduğu iddiasıyla 32 ay hapis cezasına çarptırılan Atilla, 28 aylık tutukluluk süresinin ardından Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu.