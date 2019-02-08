HAFTAYA BAKIŞ - Küresel piyasaların odağında veri akışı var

İstanbul, 8 Şubat () – Ahlatçı Analiz’in “Yurtiçinde sanayi üretimi ve cari denge rakamları ile global tarafta yoğun veri akışı piyasaların odağında…” haftalık piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

Euro Bölgesi’nde açıklanan Sentix Yatırımcı Güveni verisi Şubat ayında -3.7 düzeyine geriledi. euro Bölgesi’nde açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 oranında azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.0 arttı.

ABD’de açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.6 düştü.

Almanya’da açıklanan Hizmet PMI verisi Ocak ayında piyasa beklentisi hafif altında 53 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Hizmet PMI verisi Ocak ayında bir önceki aya göre 0.4 puan artış ile 51.2 düzeyine yükseldi.

İngiltere’de açıklanan Hizmet PMI verisi Ocak ayında bir önceki aya göre 1.1 puan düşüş ile 50.1 düzeyine geriledi.

Euro Bölgesi’nde açıklanan Perakende Satışlar verisinde Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.6 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.8 arttı. ABD’de açıklanan ISM İmalat Dışı PMI verisi Ocak ayında bir önceki aya göre geriledi ve 56.7 düzeyinde gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump "Birliğin Durumu" konuşmasını Temsilciler Meclisi Genel Kurul salonunda yaptı. Başkan, ABD’de kamu kurumlarının kısmi kapanmasına neden olan Meksika sınır duvarı inşası ile ilgili o duvarı yapacağını ifade ederken duvarın yapılmasının ulusal güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Ayrıca, Başkan Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile 27-28 Şubat’ta Vietnam’da görüşeceğini açıkladı

Almanya’da açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.6 düştü. ABD’de açıklanan Ticaret Dengesi verisi Kasım ayında yüzde 11.5 düşüş ile 49.3 milyar dolar açık verdi. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamalarda, ABD ekonomisi iyi bir durumda olduğunu vurguladığı görülürken, Başkan özellikle, işsizliğin düşük seviyelerde olduğunu ve enflasyonun Fed’in hedefi olan yüzde 2.0 düzeyine yakınsamaya devam ettiğini belirtti.

Almanya’da açıklanan Sanayi Üretimi verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 04 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.9 daraldı. AB Komisyonu yayımladığı Ekonomik Öngörüler raporuna göre, kurum Euro Bölgesi için 2019 ve 2020 yılları ekonomik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiğini açıkladı. Bu bağlamda, komisyon Euro Bölgesi için 2019 yılı büyüme beklentisini yüzde 1.9’dan yüzde 1.3’e ve 2020 yılı için ise yüzde 1.7’den yüzde 1.6’ya indirdi. Ayrıca, komisyon Euro Bölgesi’nde enflasyon tahminini 2019 yılı için yüzde 1.8’den yüzde 1.4 ve 2020 yılı için ise yüzde 1.6’dan yüzde 1.5’e aşağı yönlü revize etti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yayımladığı Ekonomi Bülteni’nde, Euro Bölgesi’nde büyüme göstergelerinde aşağı yönlü risklerin arttığını ve ilerleyen dönemde büyüme verisinde ivme kaybı yaşanabileceğine yönelik ifadelere yer verilirken, son dönemde açıklanan verilerin beklentilerden zayıf gerçekleştiğine değiniliyor. Banka, önümüzdeki dönemde düşük petrol fiyatlarının etkisi ile birlikte enflasyonda aşağı yönlü risklerin artabileceğini vurgu yapılıyor. İngiltere Merkez Bankası (BoE) gerçekleştirdiği Şubat ayı toplantısı sonrasında politika faiz oranında değişikliğe gitmedi yüzde 0.75 düzeyinde sabit bıraktı. Banka varlık alım programını değiştirmedi ve 435 milyar Sterlin olarak korudu. Banka büyüme tahminini 2019 yılı için yüzde 1.7’den yüzde 1.2’ye ve 2020 yılı tahminini yüzde 1.7’den yüzde 1.5’e aşağı yönlü revize etti. BoE Başkanı Mark Carney yaptığı açıklamalarda, Brexit belirsizliğinin ekonomik verilerde kısa vadede oynaklığa neden olduğunu belirtirken, ekonominin bir bütün olarak anlaşmasız Brexit’e hazır olmadığını dile getirdi. Başkan, Brexit sonrasında Para Politikasını nasıl şekilleneceği tahmin edilemeyeceğini ifade ederken İngiltere ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu belirtti. Almanya’da açıklanan Aralık ayı Dış Ticaret Verilerine göre, Dış ticaret fazlası mevsim ve takvim etkisinden arındırılmamış seriye göre 13.9 milyar euro ile piyasa beklentisinin altında gerçekleşti.

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre, Tüketici fiyat endeksi verisi 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1.06 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.35 arttı. TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Üretici fiyat endeksi 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.45 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.93 arttı.

Açıklanan veriler sonrasında lirada kısa süreli oynaklığın arttığı görüldü. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2019 yılı Ocak ayı Veri Bültenine göre, Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre, 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6.33 artarak 13.904 milyar dolar ve ithalat yüzde 26.87 azalarak 16.220 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74.55 düşüşle 2.317 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TCMB’nin Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporuna göre, Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1.06 arttı ve yıllık enflasyon 0.05 puan yükselerek yüzde 20.35 oldu.

Enerji grubunda elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarındaki indirimin yansımaları izlenirken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyonun yükseldiği ifade ediliyor. Hizmet enflasyonunda alt gruplar genelinde gözlenen artışa rağmen temel mal fiyatlarının ılımlı seyrine bağlı olarak çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi gerilediği belirtilmiştir. TCMB tarafından yayımlanan Reel Efektif Döviz Kuru verilerine göre, 2019 yılı Ocak ayında TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru bir önceki aya göre yüzde 0.70 düşüş ile 75.61 değerine geriledi.

11-15 Şubat 2019 haftasında yurtiçi ve yurtdışında yoğun veri takvimi takip edilecek olup diğer taraftan ABD ile Çin ticaret müzakerelerine yönelik gelişmeler ve haber akışları piyasalarda oynaklığın artmasına neden olabilir.