Haftaiçi ve Haftasonu Bankalar Açık Mı? Bankaların Çalışma Saatleri Bir Kez Daha Değişti

Korona virüs salgınında vaka sayılarının hızla yükselmesi sonucunda Cumhurbaşkanı kararı ve Bilimkurulu tavsiyesiyle yeni önlemler alınmıştı. Bu önlemler kapsamında ülkece 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihlerinde tam kapanma yaşadık. Tam kapanma ise 17 Mayıs itibariyle sona erdi. Tam kapanmanın bitişinde sonra da İçişleri bakanlığı tarafından kademeli normalleşmenin başladığı duyuruldu. Buna göre de bankaların çalışma saatleri bir kez daha düzenlendi. 1 Haziran 2021’e kadar da bankaların çalışma saatleri bu şekilde olacak.

Ramazan Bayramı’nı da kapsayan tam kapanma dönemi oyunca birçok vatandaşımız ihtiyaçlarını ertelemişti. İşimdi ise bankaların önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Birçok vatandaş bankada işlemlerini gerçekleştirmek için uzun zamandır bekliyor. Peki yeni açıklanan genelge ile birlikte bankaların çalışma saatleri nasıl değişti. Bankalar hafta içi ve hafta sonları açık olacak mı?

BANKALAR AÇILDI MI? HİZMET VERMEYE BAŞLADILAR MI?

Türkiye Bankalar Birliği tarafından tam kapanma sürecinde bankaların vereceği hizmet süresi ve saatleri açıklanmıştı. Banka şubeleri tam kapanma süresinde 10:00 ila 16:00 arasında hizmet vermişti. Az sayıda personelle hizmet veren bankalar da mesafe ve hijyen kuralları hat safhada uygulanmıştı. Ayrıca müşterilerle de işlemlerini olabildiğince şube dışındaki mobil bankacılık, ATM bankacılılığı, internetbankacılığı ve çağrı merkezi aracığıyla yapmaları rica edilmişti.

BANKALARIN YENİ ÇALIŞMA SAATLERİ AÇIKLANDI

Tam kapanma sürecinin geride kalması ve normalleşmeye geçişle birlikte her banka da yeni çalışma saatlerini açıkladı.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Kısmi kapanma sürecinde uygulanmaya başlayan çalışma saatleri Akbank tarafından değiştirilmedi. Buna göre Akbank şubelerinde vatandaşlar 10:00 ila 12:30 ve 13:30 ve 16:30 saatleri arasında hizmet alabilecek.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı kredi çalışma saatleri hakkında müşterilerini bilgilendiren bir SMS göndermişti. Banka henüz çalışma saatlerin de değişikliğe gitmedi. Buna göre banka müşterilerine 10:00 ve 12:30 ila 13:30 – 16:30 arasında hizmet vermeye devam edecek.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank çalışma saatlerini hem internet sayfasından hem de müşterilerine gönderdiği bilgi mesajını da güncelledi. Bankanın çalışma saatleri 10:00 ila 16:30 arasında olacak. 12:30 ve 13:30 arasında ise banka öğle arası nedeniyle kapalı olacak.

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ülkenin her yerinde yüz binlerce müşterisi ve şubesi bulunan Garanti Bankası da hem internet üzerinden hem de bilgilendirme mesajı ile yeni çalışma saatlerini müşterilerine duyurdu. Buna göre Garanti bankası şubelerinde vatandaşlar öğleden önce 10:00 ila 12:30 arası öğleden sonra da 13:30 ila 16:30 arasında hizmet alabilecek.

HSBC BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Özel bankalardan biri olan HSBC Bank müşterilerine 10:00 ila 16:30 arası hizmet sunacak. 12:30 ve 13:30 arasında ise banka gün içinde kapalı olacak.

ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

ING Bank tarafından tüm müşterilerine bilgilendirme mesajı gönderildi. Mesajda yer alanlara göre banka müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan’dan itibaren 10:00 ve 16:30 arasında hizmet sunacak. 12:30’da başlayan da bir saatlik öğle arası molası olacak.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş bankası çalışma saatleri de değişti. Banka müşterilerine bundan sonra 09:00 ila 12:30 öğleden sonra da 13:30 ila 16:30 arasında hizmet verecek.

ZİRAAT, VAKIFBANK VE HALKBANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

3 kamu bankasının da çalışma saatleri birbiriyle aynı. Müşterilerine SMS ile bilgilendirme yapan bankalar aynı zaman güncel çalışma saatlerini internet sayfaları üzerinden de duyurdu. Buna göre üç kamu bankası da öğeden önce 10:00 ila 12:30 arasında hizmet verecek. Öğleden sonra ise 13:30 ila 16:30 saatleri arasında hizmetlerine devam edecekler.