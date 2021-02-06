Hafta Nasıl Kapandı? Altın Eridi Dolar Düştü Piyasalar Çalkalandı Uzmanlar Ne Diyor

Piyasalar tekrardan sallanmaya başladı. Altında yaşanan düşüş sonrası elinde altın olanlar zarar elde etmemek için elindekini satmaya başladı. Yine dolarda da düşüş eğilimi devam ediyor. Peki piyasalar haftayı nasıl kapattı bizi yeni haftada neler bekliyor? Uzman yorumları ve daha fazlası haberimizde.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni başkanı Ağbal tarafından açıklamaların da gelişi ile birlikte piyasalardaki dengeler sarsılmaya devam ediyor. Özellikle de bu hafta hem piyasalar da hem de borsada ilgi çekici gelişmeler yaşandı.

Hafta başından bu yana ise çeyrek altında düşüş 35 Türk lirasına gram altında ise 25 Türk lirasına dayandı. Dolar kuru ise 7 Türk lirası seviyesini geride bırakarak son altı ayın tarihi düşüşüne imza attı.

Başkan Ağbal tarafından gelen açıklamalar da yine piyasaları sarsmaya yetti. Döviz kurları bu hafta düşüş ile başlamıştı ve uzun zamandır olduğu gibi de düşüş eğiliminde devam etmekteydi. Ağbal’ın son dakika açıklamalarıyla da bu düşüş beslenmiş oldu.

PAZARTESİ GÜNÜNDEN BU YANA ÇEYREK ALTIN 35 TL DEĞER KAYBETTİ!

Yüksek altın fiyatlarından ise hemen hemen herkes şikâyetçiydi. Milletin cebini yakan fiyatlar nedeniyle herkes altından uzak duruyordu. Altında hızlı yükselişten sonra bu hızlı düşüşte yine şok etkisi yarattı.

Haftanın ilk işlem gününde altın 435 Türk lirasından başlamışken haftanın son günü 410 Türk lirasına kadar indi ve büyük bir değer kaybı yaşadı.

Aynı düşüş gram altının yanı sıra çeyrek altında da görüldü. Çeyrek altın 715 Türk lirasından başladığı haftayı 678 Türk lirası kapattı.

HEM ONS ALTIN HEM DOLAR KURU DÜŞÜYOR

Piyasalara bakıldığında özellikle de dış piyasada altın değer kazanıyor fakat iç piyasada döviz kurlarında yaşanan düşüş ile birlikte altın fiyatları da beraberinde düşüş gösterdi.

KUR FİYATLARI

Kur fiyatlarına baktığımız da ise dolar 7 Türk lirasından işlem görmekte. Euro da 8,47 bandından İngiliz sterlini ise 9,68 bandından işlem görüyor.

Altının gram fiyatı 409 Türk lirasından, Çeyrek Altın 664 Türk lirasından ons altın ise 1 bin 802 Türk lirasından işlem görmekte.

ONS altın haricinde ise tüm birimlerde gün boyu düşüler devam etti. ONS altın ise %0,49 değer kazandı.

DOLAR 7 LİRANIN ALTINA DÜŞER Mİ?

Elinde dolar olanlar ya da dolar almak isteyen tarafından en çok merak edilen şeyde dolar kuru 7 Türk lirasının altına inecek mi sorusu. Dolar 7 liranın altına düşer mi?

Bazı uzmanlar dolar kurunun 7 Türk lirasından altında devam etmesiyle 6,50 Türk lirasına bandına doğru hızlı bir kırılma yaşayacağını belirtiyor. Bu yüzden yatırımcılar tarafından zararına satışla bile yapıldı.

AĞBAL’IN KONUŞMA ETKİLİ OLDU

Kurdaki düşüşün en önemli sebeplerinden biri olarak da Ağbal’ın konuşmaları gösterildi. Naci Ağbal, piyasalar kesin mesajlar verildi. Enflasyonla mücadelenin devam edeceği ve faiz indiriminin gelmeyeceği yönündeki kesin açıklamalarla birlikte piyasalara stabil ve güvenilirlik sunulmuş oldu.