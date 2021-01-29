Hafta Kapanışında Dolar, Euro, Bitcoin ve Altın Fiyatlarında Son Durum!

Pandemi sürecinde piyasalarda hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Dolar, Euro ve altın yatırımcıları piyasalarda yaşanan son gelişmeleri ve fiyatların hangi yönlü hareket edeceğini merak ediyorlar. Uzman yorumları ve teknik analizlerle birlikte haftanın kapanış analizini bu yazımızda ele aldık. İşte döviz kurlarında, değerli metallerde ve kriptoparalarda yaşanan son dakika gelişmeleri:

DOLAR DESTEK NOKTASINA DAYANDI

29 Ocak Cuma günü itibarilye dolar kuru TL karşısında değer kaybetmeye devam etti. Geçtiğimiz hafta 7,50 TL seviyesini test eden dolar bugün kapanışta 7,29 TL seviyesine kadar geri çekildi. 6 Ocak tarihinde bu fiyata kadar geri çekildikten sonra 7,54 TL yolculuğuna başlayan dolar kuru önemli bir destek noktasında bulunuyor. Dolar kurunun 7,20 lira altına düşmesi durumunda uzmanlar düşüş trendinin devam edeceğini düşünüyorlar. ABD'nin 9 trilyon dolar değerinde parasal genişleme politikası Amerikan Doları'nın dünya çapında değer kaybetmesine neden oldu. Öte yandan Merkez Bankası'nın eksi rezervde olması ve swap anlaşmaları nedeniyle önümüzdeki aylarda dolar kurunun yükselişe geçebileceği tahmin ediliyor.

EURO DÜŞÜŞE DEVAM EDİYOR

Euro/TL kurunda geri çekilme trendi devam ediyor. Kasım ayında 10,21 TL'ye kadar yükselen Euro, bugün itibariyle 8,86 TL üzerinden işlem görmektedir. 8,80 TL bandında destek noktası bulunan Euro önümüzdeki haftaya yükselişle başlayabilir. Dalgalı fiyat hareketlerine devam eden Euro için 9,10 TL seviyesi yeniden test edilebilir.

Geçtiğimiz yılın en karlı yatırım aracı olan altın, yeni yıl itibariyle yatırımcısına zarara uğratmaya devam ediyor. Serbest piyasalarda altın ONS fiyatı bugün itibariyle 1857 dolar üzerinden işlem görmektedir. Küresel piyasalarda altın fiyatları yükselirken ülkemizde dolar kurunun düşmesi nedeniyle altın fiyatları beklenen yükselişi yaşayamadı. Dolar fiyatları yükselirken ise altın ONS fiyatında düşüş yaşandı. Bu yüzden ülkemizde altına yatırım yapan yatırımcılar yüksek kar marjı elde edemediler.

Teknik analizlerde ise uzmanlar ikiye ayrılmış durumda. 1857 dolar bandında işlem gören altın ONS fiyatının yeniden 2000 doları test edeceği ve 1780 dolara düşüş yaşanacağını düşünenler olmak üzere piyasalar ikiye ayrılmış durumda. Küresel altın piyasasında altının düşük işlem hacmi ve talepte azalma, fiyatların düşeceği şeklinde yorumlanıyor. Haftanın kapanış günü (bugün) ise sert atakla birlikte 1840 dolardan fiyatın 1874 dolara sert çıkışı umut verici bir gelişme oldu.

Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda ülkemizde gram altın fiyatı bugün 435 TL üzerinden işlem görmektedir. Gün içinde fiyat 445 liraya kadar yükselmişti. Gram altın yatırımcıları için 468 TL bandında önemli bir direnç noktası bulunmaktadır. Bu nokta kırılırsa gram altın yeniden 500 lirayı test edebilir. Kış aylarında düşüşe geçen altın fiyatları için önümüzdeki günlerde bir yükseliş trendi başlayacak mı hep birlikte bekleyip göreceğiz.

KRİPTOPARALARDA SON DURUM

Kriptopara lideri Bitcoin geçtiğimiz günlerde 30 bin dolar seviyesine kadar gerilemişti. Son iki gündür ise yeni ataklarla birlikte fiyatını 37 bin dolar bandına taşımayı başardı. Elon Musk bugün kişisel Twitter hesabının açıklama bölümüne Bitcoin yazınca fiyatlar biranda sert bir şekilde yükselmeye başladı. Öte yandan haftanın yükselen yıldızlarından bir tanesi Dogecoin oldu. Geçtiğimiz aydan bugüne 10 kat kazanç imkanı veren Dogecoin son zamanların en yüksek işlem hacmine sahip.