Hacıince: Et fiyatlarında istikrar için ithalat yerine üretime destek zorunlu

İstanbul, 23 Nisan () - Mera hayvancılığından, paketlemeye kadar et sektöründe entegre üretim yapan Hacıince Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacıince, "Et fiyatında istikrar ithalat değil üretimle sağlanır" dedi.

Konya, Beyşehir’de "mera hayvancılığı" yapmayı sürdüren Hacıince Entegre Et Tesisleri Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hacı İnce, Türkiye'de sık sık gündeme gelen "et ve canlı hayvan ithalatı"yla fiyat istikrarının sağlanamadığına dikkat çekerek, "Et fiyatında istikrar için ithalat yerine üretime destek zorunludur. Son günlerde dövizlerde yaşanan artış da ette ithalatın çözüm olmadığını gösterdi" dedi.

Türkiye’nin her yıl 150 – 200 bin ton dolayında et açığı olduğuna dikkat çeken Hacıince, “Böylesine önemli temel gıda maddesinde bu kadar büyük açık olması, doğal olarak fiyatları yukarıya çekiyor; bu durum da, ete ulaşımı çok dar bir kesim ile sınırlıyor” dedi ve ekledi:

“Elbette bu sürdürülebilir bir durum değildir; et gibi önemli bir temel gıda maddesine erişim olanağı toplumun tüm kesimlerine sağlanmalıdır. Bunun için de fiyatların istikrarlı gelişmesi zorunludur.

Buradan hareketle 2017 yılı Temmuz ayında alınan, ‘sıfır gümrüklü canlı hayvan ve et ithalatı kararı’ çözüm gibi görünebilir. Ancak, unutmamalı ki, Türkiye, dövize gereksinim duyuyor. Ortaya çıkan döviz talebi nedeniyle de döviz kurları, et ithalatını da pahalılaştırıyor; fiyatları ister istemez yukarıya çekiyor.

Ette yeterince yerli üretim için tek eksiğimiz biraz destek. Milyonlarca dolarlık ithalat yapacağımıza, yerli et üretimi için biraz vergi desteği dahi yapsak, fiyatlar istikrar kazanır, zorla kazandığımız döviz dışarıya gitmez.

Bunun için, kırmızı etteki KDV oranının toptanda olduğu gibi perakendede de yüzde 8.0’dan yüzde 1.0’a düşürülmesi et fiyatlarına olumlu yansıyacaktır. Böyle bir adım ayrıca sektörde kayıtdışılığı da azaltacaktır.

Hayvancılık sektörü devlet desteği olmadan ayakta kalamıyor, verimli üretim yapamıyor; çünkü et sektörü, daha verimli üretim için, araştırma-geliştirme faaliyetlerini finanse edecek kaynakları dahi biriktiremiyor."

Kırmızı et fiyatlarının kontrolü için üretimin geliştirilmesi'nin büyük önem taşıdığının altını çizen Ahmet Hacıince, “Bu nedenle üretimin artırılması orta ve uzun vadede mümkün olabilecektir” dedi ve açıklamasını şöyle sürdürdü:"

Kısa dönemli tedbirlerin yanında orta ve uzun dönemli tedbirler üzerine de odaklanmalıyız. 23 Nisan etkinliklerinde çocuklarımızı çiftliklere götürerek, doğayla, hayvanlarla temas ettirerek bir adım atabiliriz. Tarım ve hayvancılık bizim eğitim sistemimizin bir parçası olmalı. İlerde büyük savaşların sebebi gıda olacak. Bizim kendi kendine yeten üreten ve geliştiren bir nesil yetiştirmemiz gerekir”