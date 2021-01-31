Günlük 108 Türk lirasını Başvuran Her Anne Alabilir! Annelere Özel İŞKUR Desteği

İŞKUR tarafından sağlanan bu projeyle birlikte annelerimize iş başı eğitim desteği ile günlük 108 Türk lirası destek sağlanıyor.

Türkiye İş kurumu vatandaşlarımız istihdam sağlamaya devam ediyor. Vatandaşlarımıza gerek iş alımları gerekse de eğitim programlarıyla destek olmaya devam ediliyor. Mesleği olmayan vatandaşlarımıza da meslek eğitimleriyle birlikte hem eğitim hem de kazanç kapısı açıyor.

İŞKUR bu yılda eğitim desteklerine devam ediyor. Eğitim desteklerinden birini de annelerimize yönelik yapıyor. İŞKUR 2021 yılında da devam ettiği Anne Projesinin tüm ayrıntılarını da sizler için derledik.

İŞKUR tarafından sağlanan bu proje ile annelerimiz meslek öğrenmenin yanı sıra aynı zaman ek gelir de kazanabilecekler.

Mesleği olmayan annelerimiz için müjde!

İŞKUR tarafından sağlanan bu iş eğitimi ile birlikte hem meslek bilmiş insanlar yetiştiriliyor hem de bu kapsam bu eğitimi alan vatandaşlarımıza maddi destek sağlanıyor. İŞKUR tarafından verilen bu eğitimlere de başvuru oldukça popüler.

HEM GÜNLÜK KAZANÇ HEM MESLEK SAHİBİ OLMA ŞANSI

İŞKUR tarafından verilen eğitim programlarıyla birlikte vatandaşlarımıza mesleki deneyim ve mesleki anlamda tecrübe verilmektedir. Teorik olarak verilen eğitimler ile vatandaşlarımız hem meslek hem de kazanç sağlamaktadır.

İŞKUR’da başvuru yapan vatandaşlarımız da böylece koşulları uyarak kazanç da sağlayabilir.

Arana koşullar ise şu şekilde;

İŞKUR’a kayıtlı olan vatandaşlarımızın herhangi bir işleri olmaması gerekir

Yine bir diğer koşul ise başvuracak olanların 15 yaşını tamamlamamış olması gerekiyor

Aynı zaman da kursa başvuru yapacak adayların kursu açanla bir ya da ikinci dereceden akraba olmamalıdır

Emekli vatandaşlarımız da yine bu programa katılamaz

Aynı zamanda programa başvuru yapmadan önce vatandaşlarımız en az 3 ay önceden çalışanı olmamaktadır

GÜNLÜK YEVMİYE VERİLECEK

İşbaşı Eğitim programıyla birlikte buna sadece anneler değil koşulları sağlayan herkes içindir. Mesleği olmayan çalışmayan, sigortasız her vatandaşlarımız bu programlara başvurabilir.

Programlara katılan ödemeler ise yetişkinler için 108 Türk lirası ve öğrencilerimiz içinse 81 Türk lirası olmaktadır. İşsiz ödeneği almakta olanlar ise 54 Türk lirası kesinti olmaktadır.

Anne projesi kapsamında da 0 ila 15 yaşında olan kadınlara 95 Türk lirası zaruri ödeme yapılmaktadır. Ayrıca annelere de bunun yanında bakıcı desteği verilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 22:02