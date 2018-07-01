Güneydoğu'nun 182 ülkeye ihracatı 4 milyar doları aştı

GÜNEYDOĞU Anadolu İhracatçı Birlikleri genel sekreterliği, Haziran 2018 dönemi ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM) verilerine dayanılarak yapılan açıklamada Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yılın ilk altı ayında 4 milyar 89 milyon 610 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtildi.

GAİB’ten yapılan yazılı açıklamada aynı dönemde Gaziantep’ten de 3 milyar 337 milyon 609 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiği ve Haziran ayında Gaziantep’in bir önceki yılın aynı dönemine oranla haziran 2018 döneminde ihracatın yüzde 3,1 artışla 482 milyon 631 bin dolar olarak gerçekleştirildiği belirtildi. Gerek Gaziantep gerekse Güneydoğu Anadolu Bölgesinde teknolojiye yönelik yatırımların arttırılması, firmaların AR-GE ve İnovasyona yönelmesi ve sürdürülebilir üretimin geliştirilmesi için sektörel eğitimin arttırılması gerektiğini vurgulayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, şuları söyledi:

"Türkiye seçim sürecinden çıktı ve bundan sonra herkesin işine yönelmesi, üretim ve istihdam artışının sürdürülebilir hale getirilmesi, bunun için dünya pazarlarında ki varlığımızın arttırılması, mevcut pazarlarda ki Pazar payımızın güçlendirilmesi ve yeni Pazar arayışlarımızın devam etmesi gerekiyor. Yeni kurulacak hükümetin seçim döneminde üretici ve sanayicilerimize yönelik açıkladığı politikaların en kısa sürede yürürlüğe sokulması elbette bundan sonraki süreçte üretiminin ve beraberinde istihdamın arttırılması bütün bunlara bağlı olarak ihracatın geliştirilmesine neden olacaktır. Dünyada ki gelişmeleri ve piyasalarda ki hareketliliği doğru okumak ve bu doğrultuda yeni yatırımlarımızı şekillendirmek, üretimimizi arttırmak, mevcut yatırımlarımızı güçlendirmek zorundayız. Endüstri 4.0’a ve dijital dönüşüme geçişin yaşandığı sanayide elbette nitelikli insan iş gücüne olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla olacaktır. Eğitim bütün iş kollarımızın olmazsa olmazı haline gelmiştir. Nitelikli ve teknolojiyi bilen, kullanan, yeni teknolojiler üretmeye aday gençlerimizin yetiştirilmesi, sanayiye entegre edilmesi gerek kentimiz, gerekse bölgemiz ve ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Mesleki eğitimin ortaokul düzeyine indirilmesi ve meslek liselerinin güçlendirilerek ülkemizdeki bilim teknoloji üniversitelerinin sayılarının arttırılması gerekmektedir. Bir sanayi kenti olan Gaziantep’in en büyük ihtiyaçları arasında nitelikli eğitim almış insan iş gücüne ihtiyacı vardır. Şartların doğru oluşturulmasının ardından elbette başarı da beraberinde gelecek, ülke sanayisinin endüstri 4.0’a ve dijital dönüşüme geçişi sorunsuz olacaktır. Bütün bunlara bağlı olarak ortaya konulan 2023 ihracat hedeflerine ulaşılması daha kolay olacaktır. Bizler çalışmak, üretmek ve üretimimizi yurt dışı pazarlara en iyi koşullarda ihraç etmek zorundayız."

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden bütün kıtalara ihracat gerçekleştirildiğini de sözlerine ekleyen GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, dünyanın yaklaşık 182 ülkesiyle ticaret yapan Gaziantep’in uluslararası standartları üretimde yakalamak zorunda olduğunun da altını çizdi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada da bölge ihracatının ocak-haziran döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 4’luk artışla 4 milyar 089 milyon 610 bin dolarlık ihracat kaydı alındığını ifade edildi. Yapılan yazılı açıklamada Haziran 2018 döneminde farklı bölgelerde bulunan diğer ihracatçı birlikleri adına da 164 milyon 689 bin dolarlık ihracat kayda alındığı böylece Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin kayıt işlem hacminin yüzde 3’lük bir artışla 4 milyar 254 milyon 299 bin dolarlık ihracatı kayıt altına alındığı ifade edildi. Yapılan açıklamada bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 48,3 payla ilk sırada AB ülkelerinin yüzde 20,3 payla ikinci ve Afrika ülkeleri yüzde 11,8 payla üçüncü sırada yer aldığı toplam 182 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği ve bu ülkelerden Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İtalya, İran, İngiltere, Almanya, İsrail ve Belçika bölge ihracatında ilk sıralarda yer aldığı da vurgulandı. Ürün bazında gerçekleştirilen ihracatta halı, kumaşlar, iplikler, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ayakkabılar ile dış giyim Güneydoğu Anadolu Bölgesinden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olduğu da vurgulandı.

Gaziantep’in bir önceki yılın aynı dönemine oranla haziran 2018 döneminde ihracatın yüzde 3,1 artışla 482 milyon 631 bin dolar olarak gerçekleştirildiği, ocak-haziran 2018 döneminde de bir önceki yıla oranla yüzde 4.7’lik artışla 3 milyar 337 milyon 609 bin dolara yükseldiğini kaydedilirken Gaziantep'in Türkiye’nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumundaki yerini koruduğunun da ifade edildiği açıklamada tekstil ve hammaddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünlerinin kentin ihracatında önde gelen sektörler olduğunun altı çizildi.

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