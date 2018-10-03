Güney Kore, ilk dijital para arzını yasallaştırma yolunda

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Ekim () – Güney Kore Ulusal Politika Başkanı Min Byung-Doo, hükümete ilk dijital para arzlarını yasallaştırması çağrısı yaptı.

Yapılacak düzenlemenin kötü bir şey olmadığını belirten Min, “Düzenlemeler, bu piyasayı yasallaştırmak ve yatırımcıların kriptopara piyasasına güvenmeleri için gerekli” dedi.

Güney Kore Meclisi'nde konuşan Min, yeni teknolojileri kucaklamanın ve küresel finans dünyasındaki yeni akımları izlemenin önemine değindi ve “Hükümetler ilk dijital para arzını görmezden gelmemeliler. İlk dijital para arzı küresel piyasada yeni bir trend ve yatırım akışının bu yöne kayıyor ve bu gün geçtikçe büyüyor” dedi.