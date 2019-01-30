Gümüş fiyatları 13 Temmuz’dan bu yana en yüksek düzeyde

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ocak () – Metal fiyatları Çarşamba günü yukarı yönlü hareket ederken, gümüş fiyatı TSİ 4:54’te yüzde 3.92 artışla 15.92 dolara yükselerek 13 Temmuz’dan bu yana görülen en yüksek düzeyine ulaştı.

ABD’nin Huawei CFO’su Meng Wanzhou’nun iadesi talebiyle Huawei davasındaki gelişmeler ve Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılma ihtimalleriyle yatırımcılar metallere yöneldi.

Altın TSİ 5:19’da yüzde 0.15 artışla 1,313.52, gümüş de yüzde 0.53 artışla 15.92 dolardan işlem görürken, platin fiyatı da TSİ 5:20’de yüzde 0.20 artışla 816.48 dolara yükseldi. Palladium ise TSİ 5:21’de yüzde 0.01 ile neredeyse değişim göstermeyerek 1,368.33 dolardan işlem gördü.