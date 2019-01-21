 “Güçlü firmalar, yapay zeka sayesinde çalışmalarını sürdürüyor”

İstanbul, 21 Ocak () - Google firmasını Çin'de kuran ve şu anda da Pekin'de Sinovation şirketini yöneten Kai-Fu Lee, dünyanın en güçlü firmalarının yapay zekâ sayesinde yürüyen ve yapay zekâ ile çalışmalarını sürdürdüğünü söylüyor.

Münih'te düzenlenen DLD (Digital-Life-Design) teknoloji konferansında konuşan Lee, yapay zeka konusunda kimin bir adım daha öne geçeceğine ilişkin sert rekabet salt firmalar arasında olmadığını söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yarış, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında geçiyor ve kimin kazanacağı kesinlikle belli değil.

“Amerika'nın biraz önde göründüğü sürede Çin onu yakalamış ve hatta özellikle gelir getirici uygulamalarda öne geçiyor.

“Üstelik nüfus bakımından Çin avantajlı, çünkü bu ülkede daha çok internet kullanıcısı, dolayısıyla da veri ve bilgi bulunuyor.

“Bu kapsamlı veri kayıtları, hızlı hesaplama kabiliyetinin yanı sıra, bu alanda yapay nöron ağı oluşturmada yaşamsaldır.

“Belirtildiği üzere ‘Veriler petrol ise, o halde Çin de yeni OPEC'tir’.

“Çin'in başarısının şimdiye değin daha çok özel sektörden geldi.

“Önümüzdeki beş yıl için Çin ile Amerika arasında başa baş bir yarış olacak. Çin firmaları hizmetlerini daha sıklıkla uluslararası düzlemde sunacak.

“Çin yazılımının, Çin dışında da rağbet görmemesi için bir neden yoktur.

Çin ve Amerika arasında bu konuda bir soğuk savaş olabileceğine ilişkin soruya ise "Hayır" yanıtı veren Lee, bunun ancak mevcut gerilimler sürdüğü takdirde bir risk oluşturabileceğini söyledi.

Lee ayrıca, “Birçok insan yeni şeyler öğrenme, yeni beceriler edinme durumunda kalacak. Çünkü bazı meslekler ortadan kalkacak, bazıları büyük ölçüde değişecek ve de ayrıca ortaya bambaşka meslekler çıkacak. Ancak Çinli uzman, bunların neler olacağını bilmediğini açıkça söylüyor; ama hiçbir bilgisayar programının insani duyu ve adaptasyon kabiliyetinin yerine geçemeyeceğini ekliyor. En azından biliyoruz ki, insanlar için gelecekte de yeterince iş bulunacak” dedi.

