GTO, gıda sektörü için Los Angeles'ta

EKONOMİ Bakanlığı tarafından hedef pazar olarak belirlenen Amerika’nın Los Angeles kentinde gıda firmalarına hizmet sunacak Ticaret Merkezi kuruluyor. Merkez içerisinde ofis sahibi olmak isteyen firmalara kira, istihdam, tefrişat gibi konularda yüzde 75 oranında devlet desteği ile hukuki, mali ve danışmanlık hizmetleri sunulacak. GTO’nun gıda sektöründe faaliyet gösteren üyelerine yönelik düzenlediği bilgilendirme toplantısı yoğun ilgi gördü.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yürütülen “Türk Ticaret Merkezleri Projesi” kapsamında T.C Ekonomi Bakanlığı tarafından hedef pazar olarak belirlenen Amerika’nın Los Angeles kentindeki gıda firmalarına hizmet verecek Ticaret Merkezi hakkında gıda sektöründe faaliyet gösteren Oda üyelerini bilgilendirdi.

Toplantının açılışında konuşan GTO Genel Sekreteri Figen Çeliktürk, “Türk Ticaret Merkezleri, ofisleri ve teşhir salonlarıyla ülkemizin, ihracatçı firmalarımızın ve Türk ürünlerinin tanıtım üssü, depo/antrepo hizmetleri ile lojistik merkezi ile aktif hukuki ve mali danışmanlık birimi olarak önemli görevler icra eden, yenilik ve süreklilik arz eden yapılardır. Firmalar, yıl boyunca sürekli fuar merkezi mantığında işleyen Türk Ticaret Merkezleri vasıtasıyla ürünlerini sergileme imkânı bulabilmektedir. Ayrıca, Türk Ticaret Merkezleri bu destek mekanizması ile yurtdışında tek başına birim açma imkânı olmayan şirketlerimize sunulan ofis/depo/teşhir salonu alanlarıyla şirketlerimizin yurtdışı pazarlara girişine yardımcı olunacak bürokrasi, yüksek maliyetler, güvenlik sorunları vb. nedenlerle pazara girişin zor olduğu noktalara ulaşma imkânı sağlanan bir inkübasyon görevi görmektedir. Böylelikle bilhassa yurtdışı pazarlara açılmakta zorluk çeken orta ve küçük ölçekli firmaların da uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştırılmaktadır. Amerika’nın Gaziantep için önemli bir pazar olması ve ABD’nin Gaziantep’in en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında ikinci sırada yer alması nedeniyle belirlenen bu hedef Pazara, bu yılın ilk beş ayında

Gaziantep 3,1 milyon dolarlık ihracat yapmış ve ülke genelindeki ihracatın yüzde 6,5’ini gerçekleştirerek, ABD’ye en fazla ihracat yapan beşinci kent olmuştur" dedi.

Toplantıya konuşmacı olarak katılan TİM A.Ş. Ticaret Merkezleri Bölgesel Koordinatörü Anıl Özer ise katılımcıları Los Angeles gıda sektörü ile Ticaret Merkezlerine verilen desteklerle ilgili bilgilendirdi.

Acımasız bir rekabetin olduğu küresel piyasada ayakta kalabilmenin en önemli kuralı olan değer üretmek ve her yerde olabilmek adına TİM A.Ş. tarafından tüm dünya genelinde yürütülen Ticaret Merkezleri Projesinin çok önemli bir araç olduğunu ifade eden Anıl Özer, GTO ile yürütülecek bu ortak çalışma ile Amerika pazarına sadece büyük firmaların değil KOBİ’lerin de erişmesine vesile olunacağı ve gıda sektörünü ABD’ye birlikte taşıyacaklarını ifade etti.

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