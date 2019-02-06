GSK ve Merck’ten 3.7 milyar euro değerinde stratejik anlaşma

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Şubat () – Birleşik Krallık merkezli ilaç şirketi GlaxoSmithKline plc (GSK) ve Almanya merkezli çokuluslu ilaç şirketi Merck Group, potansiyel olarak 3.7 milyar dolarlık potansiyel değeri olan ve ileri kanser tedavisinde kullanılan M7824 adında bir protein bileşeninin üretimi ve ticaretinde stratejik ortaklık yaptıklarını duyurdu.

Söz konusu anlaşma kapsamında Merck 300 milyon euro peşin ödenek alacak ve söz konusu ilacın gelişmesine bağlı olarak sonradan 500 milyon euro ödeme alma imkanına sahip olacak. Ödemelerin yanında şirket ayrıca “onay ve ticari aşamalarını” başarılı bir şekilde geçmesi durumunda 2.9 milyon euro prim hakkı elde edecek.

GSK Bilim Direktörü Hal Barron, söz konusu ortaklıkla ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

“Yeni gelişmelere rağmen tedavi edilmesi zor kanser hastaları immüno onkoloji terapilerinden bir sonuç alamıyor ve sınırlı tedavi seçenekleriyle karşı karşıya kalıyor. M7824 iki farklı biyolojik işlevi aynı molekülde birleştiriyor. Söz konusu ilacın özellikle küçük hücreli olmayan kanser hastaları olmak üzere önemli klinik sonuçlar verdiğini gördük.