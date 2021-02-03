Gramaj hilesine 114 bin liraya kadar ceza!

Ürünlerde zam yerine gramaj hilesi yaparak tüketicilere aldatanlara yönelik yeni bir gelişme yaşandı. Haksız ticari uygulamalar ve reklamlara ilişkin yönetmelikte düzenleme yapıldı. Söz konusu yönetmelikte düzenleme yapılmasına ilişkin karara Resmî Gazete'de yer verildi. Gramaj hilesi yaparak tüketicilere aldatanlara para cezası kesileceği ifade edildi.

Alınan yeni karara göre, ürünlerde birim fiyatını farklı hale getirecek biçimde hacim, alan, ağırlık, uzunluk ölçüleri ve adet gibi unsurların herhangi birinde değişikliğe gidilse de tüketicilere değişiklik yokmuş izlenimi veren ambalajlama uygulamalarına yönelik gereken ceza verilecek. Tüketiciyi yanıltmaya yönelik bu uygulamaya başvuranlara 11 bin lira ile 114 bin lira arasında para cezası kesilebileceği aktarıldı.

Denetimler artırıldı

Türkiye'de sebze, meyve, süt ve süt ürünleri, et ürünleri, ayçiçek yağı, şeker ve kuruyemiş gibi ürünlerin fiyatları tavan yaptı. Vatandaşlar bu duruma karşı isyan bayrağını çekmiş durumda. Gıda ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışlarının uygulanmasından sonra Ticaret Bakanlığı devreye girerek denetimlerini artırdı. Fahiş fiyat artışı uygulandığı tespit edilen yerlere peş peşe para cezası uygulanıyor. Fakat bazı yerlerde gıda ürünlerine yönelik gizli zamlar getiriliyor. Örneğin kaşar peyniri genel olarak 400 ve 700 gramlık ya da 1 kilogramlık paketlerde satışa sunulurdu. Fakat son dönemde piyasada 600 gramlık paketlerin bulunduğu görülüyor. Paketleri küçülten üreticiler, getirdikleri zamların daha az gözükmesi için çaba harcayarak tüketicileri aldatma yöntemini tercih ediyorlar. 700 gramlık kaşar peyniri bir süre önce 35-36 liraya satılırken, 600 gramlık kaşar peyniri şu anda ne yazık ki 44-45 liraya satılıyor.

"Gramaj standardı getirilmesi şart"

Teksüt Yönetim Kurulu Başkanı Arınık, peynir, yoğur ve sütte senelerdir gramaj hilesi yapıldığını belirterek, ambalajların sık sık küçültüldüğünü ifade etmişti. Ürünlere mutlaka gramaj standardı getirilmesi gerektiğini kaydeden Arınık, vatandaşlar tarafından fiyatların takip edildiğini ama 100 gram azaltılması durumunda fiyatların daha makul olduğunu belirterek, söz konusu vatandaşların hiçbir şekilde gramaja bile bakmadan yalnızca fiyatı görerek ürünleri satın aldığına dikkat çekmişti. Önceden piyasada 700 gramlık kaşar peynirlerinin bulunduğunu ancak şimdi 600 gramlık kaşar peynirlerinin piyasaya hâkim olmaya başladığını ifade eden Arınık, sütte de 200 gramlık pakete sadece 180 gram süt konulduğunu belirtmişti. Arınık, bu paketlerin üstünde 180 gram ibaresinin bulunduğunu ancak yanındaki 200 gramlık paketle aynı boyutta olması nedeniyle insanların aradaki farkı anlayamadıklarını dile getirmişti.

"Rekabete girmek için gramajları azaltıyorlar"

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Karaman, marketlerden bazılarının kuruyemiş ürettiklerini ve gramajları az tutabildiklerini söylemişti. Karaman, bunun üzerine vatandaşların makul fiyata sahip olduğunu düşündükleri kuruyemişleri satın aldıklarına dikkat çekerek, diğer marketlerin de rekabete girmek adına gramajları azalttıklarını ifade etmişti.