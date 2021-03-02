Gram Altın 500 TL! Altına Yatırım Yapanlar Yakında Zengin Olacak

Ülkemizde altın fiyatları sürekli değişiyor. Bu nedenle altının gramı da çeyreği de en çok araştırılan konulardan biri. Gelen söylentilere göre altının fiyatı 500 lirayı görecek! Peki gram altın ne kadar olacak? Uzmanlar ne diyor hepsi haberimizde.

Gram altının son dakika fiyatı hem düğün yapacak vatandaşlar hem de büyük küçük demeden yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Gram altın da son dakika gelişmelerinden sıkça etkileniyor hal böyle olunca fiyatı da sürekli oynuyor. Bu değişkenlere bağlı olarak da gram altın bazı haftalar da yükselirken bazı haftalarda da düşüyor. Eğer akıllı davranır ve tam zamanında altın alıp satarsanız çok kolay bir şekilde kazanç sağlayabilirsiniz! Peki altın fiyatları şu an ne kadar olduğu da vatandaşlar tarafından sorulan başka bir soru. Altın ne zaman 500 lira olacak uzmanlar ne diyor?

HAFTAYA YÜKSELEREK BAŞLADI

Altın fiyatları ise uzun zamandır düşüş eğilimindeydi. Dolar- Türk lirasında yükseliş ve salgın derken altın fiyatları tarihi rekorunu kırmıştı. Özellikle de salgın döneminde güvenli liman olarak altın öne çıkmış yatırımcıyı kendine çekmişti. Dünyanın her yerinden yatırımcılar altına yönelmişti. Altında sadece ülkemizde değil tüm dünyada artmış rekor seviyelere kadar yükselmişti. Fakat hiçbir şey zirveyi koruyamaz buna sarı metal da dahil. Altın fiyatları zirvesini gördükten sonra düşüş eğilimine de başladı.

Özellikle de ülkemizde dolar kurundaki düşüşle birlikte altın fiyatları geriledi. Dolar tarihi 8+ zirvesinden sonra 6 bandına kadar geriledi. Bu durum tabi ki altını da etkiledi. Yurt dışı piyasalarda ons altın artış gösterse de iç piyasalar da gram altının fiyatında düşüş eğilimi başladı.

Kısacası altın fiyatlarındaki dalgalı seyir bir türlü durulmadı. Düşüş eğilimindeki altında tekrar toparlanmaya başladı. Geride bıraktığımız haftayla birlikte altın tekrardan 300 TL bandını geçti. Bu haftanın ilk işlem gününde de altın da yükselişine devam etti. Korona virüs salgınından etkilenen altının fiyatı da yükseliş trendine tekrardan girmiş oldu böylece!

Altın ise bugün de yine yükselişle devam etti. 316 lira seviyelerine kadar inen altın yükseliş trendi ile birlikte tekrar 322 bandına dayandı. Altının yükselişini tetikleyen en önemli etken olarak da tabi ki Covid-19 ön plana çıkıyor. Uzmanlar da uyarıyor altında 500 TL bandı hiç de uzak değil!

ANLIK PİYASA

Anlık olarak altın piyasasına baktığımızda ise tekrar yükseliş trendine giren 24 ayar külçe altın gram satışı 322 lira. Cumhuriyet altını 2 bin 125 liradan alıcı bulurken Ata Altında 2 bin 146 oldu. Çeyrek altında yükselerek 669 lira alış fiyatına çıktı.

GRAM ALTIN 500 TL

Gram altın uzun süredir düşüş trendine devam etmekteydi. Geçtiğimiz hafta itibariyle yatay seyir hareketleri başladı. Piyasaların durulmasıyla birlikte uzmanlar yeni teknik analizlerini paylaştılar. Buna göre altın fiyatları kısa vadede çok sert yükselecek! Gram altın için ilk hedef 472 TL iken ikinci hedef 500 TL olarak belirlendi.

Küresel piyasalarda altın ONS fiyatına bağlı olarak, dolar kurunda yaşanan değişimler ülkemizdeki gram altın fiyatlarını belirleyecek.

Merkez Bankası tarafından yakın bir zamanda faizlerin düşürülmesi beklenirken, bu durum altın ve dolar fiyatlarını sert etkileyecek.

Küresel piyasalarda da bir geri çekilme yaşayan altın fiyatlarının yakın zamanda yükselişe geçeceği tahmin ediliyor. Altın ONS fiyatında fiyat beklentisi 2500 dolar şeklinde paylaşıldı.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 23:52