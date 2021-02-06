Gram Altın 300 TL Mi Olacak? Altın Fiyatlarında Tarihi Düşüş Devam Ediyor

Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte altın fiyatları sert şeklide yükselişe geçmişti. Savaş ve hastalık zamanlarının en önemli yatırım aracı altın geçtiğimiz yıl 300 liradan başladığı yükselişine 540 lirada son verdi. Küresel piyasalarda altın ONS fiyatının gerilemesi ve Türk Lirasının dolar karşısında değer kazanmasıyla birlikte gram altın 410 liraya kadar geriledi. Geçtiğimiz yıl yatırımcısına kısa sürede %60 getiri sağlayan gram altın için 300 liraya düşecek iddiaları bulunuyor. Son düşüşüyle birlikte 8 ay önceki fiyatına gerileyen gram altın için uzmanlar neler söylüyor? Teknik analiz ve uzman yorumlarıyla birlikte haftalık altın yazımızı sizler için kaleme aldık.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

9 Kasım tarihinde 540 liraya kadar yükselen gram altın, dolar kurunun sert bir şekilde düşmesiyle 446 liraya kadar gerilemişti. Uzun bir süre yatay fiyat hareketine devam eden altın fiyatları geçtiğimiz hafta itibariyle yeniden düşüşe geçti. Haftanın kapanış gününde gram altın 407 liraya kadar gerileyerek ay önceki fiyatına geri dönmüş oldu. 6 Şubat 2021 Cumatesi günü altın fiyatları ise şu şekilde:

Gram altın: 410,98 TL

Cumhuriyet altını: 2668 TL

Yarım altın:1338 TL

22 ayar bilezik:373,50 TL

Altın ONS: 1811 TL

GRAM ALTIN 300 TL OLACAK MI?

Geçtiğimiz yıl 300 liradan yükselişe başlayan gram altın için yeniden 300 liraya düşeceği yönünde iddialar gündeme geldi. Fiyatların bir anda sert şekilde düşmesi piyasalarda panik oluşmasına neden oldu. Gram altın fiyatı 11 günlük üst üste düşüşlerle 407 liraya kadar geriledi. Uzmanlar tarafından paylaşılan gram altın grafiği şu şekilde:

Yukarıda paylaşılan grafik gram altının günlük grafiğine aittir. Önemli bir destek noktasına gerileyen gram altının yeni haftaya yükselişle başlayacağı tahmin ediliyor. Yeni haftada gram altın 425 arından 440 lirayı yeniden test edebilir. Sert düşüşler devam ederken gram altının 300 liraya düşeceği iddiaları yatırımcıları korkuttu.

Küresel piyasalarda 1811 dolar üzerinden işlem gören altın ONS fiyatı uzun bir süredir dalgalı fiyat hareketlerine devam ediyor. 1960 dolar seviyesini 3 kez kırmaya çalışan altın ons fiyatı son başarısızlığın ardından 1780 dolara kadar geri çekilme yaşadı. Fiyatın aşağı veya yukarı yönlü kırılmamış olması risk teşkil ediyor. Küresel piyasalarda altın ONS fiyatı 1687 dolar seviyelerine geri çekilme yaşanırsa ülkemizde de dolar kuru 6.50 TL seviyelerine kadar gerilerse ülkemizde gram altın fiyatları 352 lira seviyesine kadar düşebilir. Kısa ve orta vadede gram altın fiyatlarının 300 liraya kadar düşmesi oldukça zor bir ihtimal olarak gözükmektedir.

Piyasalarda kararsızlık hakimken ABD tarafından 9 trilyon dolar sıcak paranın piyasalara aktarılması değerli metal ve kriptoparaların fiyatını arttıracak şeklinde yorumlanıyor. Uzun bir geri çekilmenin ardından dip fiyatları gören altın fiyatları için birçok uzman önümüzdeki günlerde yükseliş gerçekleşeceğini tamin ediyor. Sitemizde yer alan içerikler yatırım tavsiyesi olmayıp, piyasalarda yaşanan gelişmeleri ve uzman yorumlarını içermektedir.