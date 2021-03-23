Gözler 24 Mart Açıklamasına Çevrildi! Kur ve Piyasalar Bu Güne Odaklandı

Türkiye’de yaşanan son dakika ekonomik değişiklikler nedeniyle kur ve borsa nefesini tuttu. Gözler ise hükümetten gelecek açıklamalara yöneldi. Cumhurbaşkanı tarafından 24 Mart günü kongre sonrasında yapılacak açıklamalar sonrasında ise sadece kur değil borsa da tekrardan şekillenecek.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI DEĞİŞTİ

18 Mart gecesi Cumhurbaşkanı Kararı ile göreve gelen Naci Ağbal görevden alındı. Bu ani karar ise piyasalar da ve kurda şok etkisi yarattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yükselen kur ve enflasyon rakamları karşısında acı reçetenin altını çizmiş ve birtakım değişiklerin sinyalini vermişti. Ekonomi Bakanı ve Merkez Bankası Başkanın değişmesi gibi üst düzey ekonomik yönetimde yapılanan değişiklikler de Cumhurbaşkanın sözlerindeki istikrarının temsilcisi olmuştu. Cumhurbaşkanı aynı zaman Merkez Bankası’nın işine karışmayacağını da dile getirmişti. Merkez Bankası eski Başkanı Ağbal’ın basına yaptığı ilk açıklama, sonrasında alınan kararlar, piyasalarla iletişim içinde olması da güven, istikrar ve şeffaflık ortamını beslemişti. İstikrarlı bir şekilde takip edilen politikalar ve faiz kararları ile de TL değer kazanmaya devam ediyordu. Mart ayında gelen 200 bazlık faiz artışı her ne kadar piyasaların beklentisinden yüksek olsa da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın artık kararlı bir çizgide olacağı imajını güçlendirmişti.

Piyasalara bu mesajın verilmesinin hemen ardından gelen Merkez Bankası değişikliği de şok ortamına sebebiyet verdi.

DİĞER GÜNDEM OLAYLARI, PİYASAYI DAHA DA ATEŞLENDİRDİ

Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasının haricinde diğer gündem olayları da piyasanın daha da alev almasına sebebiyet verdi. İç siyasetin gündemi olan HDP kapatılması ve İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararı dolar kuru ve borsayı daha da etkiledi. Halkta ve yatırımcı da kötü bir psikolojik etki bırakıldı.

MERKEZ BANKASININ YETKİNLİĞİ TARTIŞMA KONUSU

Hem iç hem de dış piyasalar tarafından tartışılan bir diğer konuda Merkez Bankası’nın yetkinliği oldu. Merkez Bankası’nın kısa sürede bu kadar sık başkan değişikliğine gitmesi özellikle dış piyasada eleştiri oklarının çevrilmesine neden oldu. Dış basında TCMB Başkanlığı’nın ne kadar süreceğinin şüphe getiren ve bu konumunun tehlikeli olduğu vurguları yapıldı.

FAİZ KARŞITI TUTUM ELEŞTİRİLDİ

Yeni Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu piyasalara daha bir açıklama yapmadan büyük bir isteksizlikle karşı karşıya kaldı. Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ekonomi alanında iyi bir eğitimi olmasına karşın, daha önce de Vakıfbank’ta önemli görevlerde yer almıştı. PPK kurulu toplantısı ya da Kavcıoğlu tarafından basına bir açıklama yapılmadan piyasalarda oluşan bu güvensizliğin toparlanması uzmanlara göre oldukça zor olacak.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN GELECEK AÇIKLAMALARDA

24 Mart Çarşamba günü, AK Parti 7.Olan Büyük Kongresi gerçekleşecek. Kongre Ankara Spor Salonunda meydana gelecek.

Konuşmada ise Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 seçimlerine dair bir yol haritası açıklanacak.

TÜRKİYE İÇİN GÜVEN VE İSTİKRAR

Covid-19 önlemleri dahilinde yurtdışından misafir davet edilmezken AK Parti tarafından 11 diğer siyasi partiye de davetiye gönderildi. Kongre’nin sloganı da Türkiye için güven ve istikrar olarak açıklandı.

2019 yılının aralık ayında yapılmasını planlanan kongre ise Covid-19 kapsamında ertelenmişti.

GÖZLER EDOĞAN’DA OLACAK

Çarşamba günkü kongre de dolar kuru, yatırımcılar ve piyasa gözlerini Başkan Erdoğan’a çevirmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kongrede 2023 hedeflerinin de açıklanması bekleniyor. Kur ve ekonomiye dair de açıklamaların yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor. Bu açıklamalar ise sadece döviz kurlarına ya da borsaya şekil vermeyecek. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilerideki ekonomisini de şekillendirmede doğrudan bir etkisi olacak.