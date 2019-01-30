İstanbul, 30 Ocak () - Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, sıkı para potikisı, petrolde gerileme ve vergi indirimleri gibi nedenlerin enflasyonda düşüşte etkili olduğunu vurguladı ve "Son çeyrekteki göstergeler, ekonomide dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösteriyor" dedi.

Yılın ilk enflasyon raporunun açıklanması için düzenlenen toplantıda konuşan Çetinkaya, gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarının Eylül'den itibaren toparlanma eğilimi sergilediğine dikkat çekti ve ekledi:

"Sıkı para politikası duruşunun yanı sıra petrol ve ithal fiyatlarındaki gerileme, belirli ürünlerde vergi indirimleri ve iç piyasada zayıflama enflasyondaki düşüşte etkili oldu.

"Son çeyrekteki göstergeler, ekonomide dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösteriyor.

"Sıkı para politikası duruşu ve Türkiye'nin risk gerilimindeki düşüşe bağlı olarak kur takası faizleri tüm vadelerde bir önceki rapor dönemine göre geriledi."