"Göstergeler ekonomide dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösteriyor" (2)

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İstanbul, 30 Ocak () - Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, sıkı para potikisı, petrolde gerileme ve vergi indirimleri gibi nedenlerin enflasyonda düşüşte etkili olduğunu vurguladı ve "Son çeyrekteki göstergeler, ekonomide dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösteriyor" dedi.

Yılın ilk enflasyon raporunun açıklanması için düzenlenen toplantıda konuşan Çetinkaya, gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy akımlarının Eylül'den itibaren toparlanma eğilimi sergilediğine dikkat çekti ve ekledi:

"Sıkı para politikası duruşunun yanı sıra petrol ve ithal fiyatlarındaki gerileme, belirli ürünlerde vergi indirimleri ve iç piyasada zayıflama enflasyondaki düşüşte etkili oldu.

"Son çeyrekteki göstergeler, ekonomide dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösteriyor.

"Sıkı para politikası duruşu ve Türkiye'nin risk gerilimindeki düşüşe bağlı olarak kur takası faizleri tüm vadelerde bir önceki rapor dönemine göre geriledi."

"Finansal koşullardaki sıkılığın" bir önceki çeyreğe göre bir miktar azaldığının altını çizen Çetinkaya, enflasyonun öngörülenin altında kalmasında büyük ölçüde liradaki değerlenme, petroldeki düşüşe bağlı olarak lira cinsiinden ithalat fiyatlarındaki gerileme ve belirli dayanıklı tüketim mallarına yönelik vergi indirimlerinin etkili olduğuna dikkat çekti.

Çetkinkaya, 2018'in son çeyreğinde yıllık enflasyonun azalmasında başlıca sürükleyici olarak temel mal ve enerji gruplarının öne çıktığına da işaret ederek, buna karşılık gıda grubunda yıllık enflasyonun yüksek gelişmesini koruduğunu vurguladı ve "2018 yılının 3.çeyreğinde iktisadi faaliyetteki dengelenme süreci belirginleşti. Küresel büyüme görünümünde kısmi yavaşlama sinyallerine rağmen dış talep gücünü koruyor. İktisadi faaliyetteki yavaşlama ve reel kur gelişmelerinin etkisiyle cari işlemler dengesindeki iyileşme devam etmektedir" dedi.

Çetinkaya, 2019 yılı için ham petrol fiyat tahminini 80 dolardan 63 dolara düşürdüklerini buna karşılık gıda fiyatı tahminini yüzde 13 ve 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahminini yüzde 10 olarak tuttuklarını ekledi.