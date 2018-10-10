(Görüntülü) Van'a 7 milyon lira yatırımla gömlek fabrikası açıldı

VAN'da 15 iş insanı bir araya gelerek gömlek fabrikası kurdu. 7 milyon liraya mal olan fabrikada 75 kişinin istihdam edildiğini belirten iş insanı Mehmet Avcı, çalışan sayısını yakın zamanda 500'e çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.



İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi büyük kentlerde yaşayan 16 iş insanı bir araya gelerek 2 yıl önce 'Dostuluk Grubu' oluşturdu. Dostluk Grubu'na bağlı 15 iş insanı ilk yatırımını Van'a yaparak 7 milyon lira harcayıp gömlek fabrikası kurdu. Van- Gürpınar Karayolu üzerinde bulunan Tekstil Kent'te 4 bin dönümlük alan üzerine kurulan gömlek fabrikasının açılışı törenle yapıldı.



Açılış törenine, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van AK Parti eski Milletvekili Burhan Kayatürk, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Dostluk Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Avcı, Dostluk Grubu Üyesi, Tekstil Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Gümüşkaya ile sivil toplum kuruluşu başkanları katıldı. Çoğu Vanlı olan ve Türkiye'nin çeşitli kentlerinde faaliyet gösteren 15 iş insanı tarafından kurulan fabirakada 500 kişinin istihdam edilip, günlük 3 bin gömlek üretilmesi hedefleniyor.



Açılışın ardından fabrika ile ilgili bilgi veren Dosluk Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Avcı, şu anda 75 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi. Üretilen gömlekleri hem iç pazara sunacaklarını hem de ihracat yapacaklarını belirten Avcı, "İş, fikir, girişim ve yatırım amaçlı ortak bir paydada buluşmak gayesiyle yaklaşık 2 yıl önce Dostluk Grubu'nu oluşturduk. Grubumuz içerisinde oluşturduğumuz komisyonlarla sosyal yardımlaşma, ticari ve mali işler komisyonuyla birlikte aktif çalışmalar yürütüyoruz. Yani sivil bir anlayışla kurulduk. Herhangi bir resmi kimlilğimiz yok. Bir dernek, bir vakıf olarak faaliyetlerimizi sürdürmüyoruz. Bu grupta ağırlık olarak Van'dan, Diyarbakır'dan, Siirt'ten dostlarımız var. Biz özellikle bu oluşuma isim verirken Van dostluk grubu olarak adlandırmadık. Sadece Dostluk Grubu dedik. Hedefimiz bölgedeki iş insanlarının bir araya gelerek 10 yıl içerisinde iş dünyasının takip edeceği bir oluşum haline gelmek. Şu an 16 kişilik bir grubuz. Burada 15 kişilik bir ortaklık var. Ama ileriki süreçte yeni üyelerimiz olacak. Belli ticari girişimlerimiz ile beraber, ileride daha etkin, altyapısı olan, büyük bir oluşum haline gelmeyi hedefliyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam çağrısına kayıtsız kalmadıklarını da belirten Avcı, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile birlikte memleketimize böyle bir yatırım yaptık. Tekstil fabrikası kurmamızın nedeni de daha çok insanı istihdam edebilmek. Global bir kriz var. Bizler iş insanları olarak ekonomik krizde daha çok girişim yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda bizim göstereceğimz cesaret belki birçok iş insanını etkileyecek. Yatırımı sadece maddi anlamda düşünmemek de gerekiyor. Ortaya atacağımız bir fikir ve girişim bile çok önemli sonuçlar ortaya çıkarabilir. Biz bugün bu potansiyel ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise üretimin önemine değinerek, "Birbirimize sırt vermemiz, birbirimize destek vermemiz gerekiyor. Ülke olarak çok özel zamanlardan geçiyoruz. Hakikaten birliğe, beraberliğe, kardeşlik ve dostluk hukukuna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu çok net bir şekilde hissediyoruz. Biz buradan Van'dan sadece Van'a değil, tüm Türkiye'ye moral olacak önemli bir yatırımı aynı zamanda hizmete açmış oluyoruz" dedi.



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