(Görüntülü) Vahşi hayvanlar uçakla İstanbul’a getirildi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, () Türk Hava Yolları'nın hava kargo markası olan Turkish Cargo'yla 4 kaplan, 3 aslan, 3 çita, 2 vaşak ve 1 puma, Prag’dan İstanbul’a getirildi.





Canlı hayvan taşımalarına en üst düzeyde özen göstererek gökyüzünde doğal yaşam alanına yakın koşullar oluşturan Turkish Cargo, Çekya’da bulunan doğal yaşamı destekleme ve üreme merkezinden alınan canlı hayvanları, İstanbul’a getirdi. Hayvanlara uçuş süresince bakıcıları, görevli veterinerler ve 'Canlı Hayvan Taşıma Yönetmeliği' sertifikalı Turkish Cargo personeli eşlik ettiği öğrenildi. Hayvanların İstanbul'a bir hayvanat bahçesine konulmak üzere getirildiği belirtildi.