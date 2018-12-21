(Görüntülü) TÜRK-İş Genel Başkanı Atalay, 'Tank Palet Fabrikası' için konuştu: Kimse bir şey bilmiyor

TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, özelleştirme kapsamına alınan Altay Tankı'nın üretileceği ve bin kişinin çalıştığı Tank Palet Fabrikası için, "Kimse bir şey bilmiyor. O işçilerin yerine koyun kendinizi. Onların zarar göreceği bir şey yaptırmayız" dedi.



Sakarya'nın Yıldızları Ödül Töreni programına Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, SATSO Başkanı Akgün Altuğ ve kentteki önemli kuruluşların yetkilileri katıldı.



Programa ev sahipliği yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizi atlatacağını umduğunu belirterek, "Ülkemizde ekonomide sıkıntılar var. Kriz var, bunlarla ilgili neler yapıyorsunuz derseniz 365 oda ve borsa başkanı var. Sizlerin sıkıntılarını toplayıp Türkiye genelinde çözülecek sorunları bizzat bana iletirler. 4 sektörde otomotiv, mobilya, konut, beyaz eşyada KDV ve ÖTV indirimleri sağlandı. Bu sektörlerdeki ateşlemeyle beraber piyasaya biraz olsun dönmeye başladı. Sıkıntılarımız var, bunlardan bir tanesi istihdam üzerindeki vergi yükleri. Sayın Atalay doğru söylüyor, 1600 lira asgari ücret ama bana maliyeti 2 bin 500 lira. Biz de diyoruz ki işçimiz daha fazla alsın, almasın demiyoruz ama üzerimizdeki vergi yükünü kaldırın da işçimiz hiç olmazsa asgari ücretle sıfır olsun 2 bin 500 lira alsın diyoruz. İstihdam üzerindeki vergi yüklerinde dünyada şampiyonuz. Vergi maliyetlerimiz yükseldi, krediye ulaşmak zorlaştı, faizler yükseldi, ben ülkemin geleceğine güveniyorum, son 25 senede iç ve dış kaynaklı çalkantı yaşadık, hepsini de atlattık, biz bunun da üstesinden geleceğiz inşallah" diye konuştu.



'ZARAR GÖRMELERİNE İZİN VERMEYİZ'



Törende konuşan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Sakarya'da 1.8 milyon metrekare alan üzerine kurulan Altay Tankı'nın üretileceği Tank Palet olarak bilinen TSK'ya bağlı 1. Ana Bakım Merkez Komutanlığı için alınan 'özelleştirme' kararına değindi. Atalay, herkesin kendisini bu fabrikada çalışanların yerine koyması gerektiğini belirterek burada çalışan işçilere zarar verecek hareketlere izin vermeyeceklerini söyledi.



Fabrika ile ilgili kimsenin bilgisi olmadığını söyleyen Atalay konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Adapazarı'nda Tank Palet Fabrikası özelleşiyor, kapanıyor dediler canlı yayında. Asgari ücret konuşurken onu anlattım. 714 kişi çalışıyor, 112 memur var, geri kalanı subay astsubay, 970 sayı. Kendimizi onların yerine koyalım bakalım? Onların ailesinin yerine koyalım. Fabrika ne olacak? Oğlum ne olacak, kocam ne olacak? Fabrika kapanacak mı? Hiç kimse bir şey bilmiyor, bir açıklama yapmıyor. Bu şehirde vekiller var, Büyükşehir Belediye Başkanımız var, burada yetkili herkes. Birisi bir şey söylemesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. İnsanlar burnundan soluyor. Dün konuştum Milli Savunma yetkilileriyle, bakan yurt dışında. Ali İhsan Bey'e dedim bir an evvel bakanla konuş, Cumhurbaşkanımızla konuş. Bu şehre bilgi verelim. Ben 3 şeyden sorumluyum, 1 işçi, 2 Türk İş, 3 Sakaryalıyım. O fabrikada çalışanlara zarar verdirecek bir şey yaptırmayız Allah nasip ederse. Asgari ücretle ilgili çalışmalar devam ediyor. Benim görevim ücreti konuşmak değil, çocuğu konuşmak. 8 ile 12 yaş arası 2 milyon çocuğu konuşuyorum. Bu ülkenin yüzde 40'ı, gemi dönmüyor 1600 lira ile onu ifade ediyorum. İş verenin yükü var mı? var."



'ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMASI SÜRÜYOR'



Asgari ücretle ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydeden Genel Başkan Atalay, sosyal medyada hakkında çıkarılan 'Türkiye'yi kışkırtıyor' iddialarına tepki göstererek, "Ayın 4'ünde Kopenhag'da Dünya Sendikaları'nın kongresi vardı. 140 milyon üyesi var, 160 ülke, 330 sendika, ben de delegesiyim. Bir konuşma yaptım, Türkiye'nin bütün STK'ları tamamı salondaydı. Yemen'i anlattım, Kaşıkçı'yı anlattım, Amerika'nın terör örgütlerine silah verdiğini anlattım, dedim ki 'Avrupalılar benim ülkemi kötülüyorsunuz, benim ülkeme 10 ayda 42 milyon turist geldi' ertesi gün buraya döndüm. Perşembe sabahı, Cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi çayla simitle kahvaltı yaptım. Bir gazeteci sordu bana '1600 yeter mi sayın başkan?' dedim yetmez. Sonra Fransa örneğini verdi, dedim benzin zamlarını geri çektiler şimdi ne olduğuna beraber bakarız. Telefon kullanmıyorum, sosyal medya yok ben de, oğlum 'baba haberin var mı?' dedi, dedim neden? Bazı yayın organları Ergün Türkiye'yi kışkırtmaya milleti sokağa dökmeye çalışıyor, öyle bir şey olur mu dedim, sonra bir baktı eyvah. 28 Şubat olmasaydı ben Türk-İş Başkanı olmazdım. Bakın 27'sinin sabahı ilk açıklamayı yapan Türk-İş Konfederasyonu, altında benim imzam var, milletin kaçtığı zaman. 15 Temmuz'u beraber yaşadık, 40 senenin her dakikası toplumun önünde. Ömrüm zalimlerle kavga etmekle, darbelerin karşısında durmakla, hırsızlarla mücadele etmekle geçti. Sosyal medyayı anlatıyorlardı inanın bilmiyordum" dedi.



Konuşmaların ardından Sakarya ekonomisine en çok katkı sağlayan kuruluşların yetkililerine ödül verildi.

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