(Görüntülü) 'Turizm sektöründe çalışanlara 12 ay iş imkanı sağlamalıyız'

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Türk turizminde en büyük sıkıntının kalifiye personel olduğunu belirterek, "Ne yapıp edip çalışanlarımıza, mesai arkadaşlarımıza mutlaka 12 ay iş imkanı sağlamalıyız" dedi.



Türkiye'nin bacasız sanayisi olan ve geçen yılı rekorlarla kapatan turizm sektöründe 2019 yılı için umutlar iyice arttı. Bu yılın daha iyi geçeceğini düşünen turizmcilerin en büyük sıkıntısı olan kalifiye eleman sorunu ise yeniden gündeme geldi. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Türk turizminin yönetici bazında yurt dışına açıldığını belirtirken, personel için ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve konaklama sektörü temsilcilerinin 12 ay çalışma imkanı sağlanması için bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.



'KALİFİYE PERSONEL SORUNUNU ÇÖZMEMİZ GEREKİYOR'



Ülkay Atmaca, "Ardı ardına ülkemizde yaşanan krizler sektörde çok fazla Türk kalifiye personelin sektörden ayrılıp başka iş kollarına kaymasına yol açtı. Son yıllarda sektörden ayrılan personel sayısı çoğalmıştı. Bunun yerine de yeni dönemde yeni akım yurt dışından, özellikle Kırgız ve Kazak personel getirmek oldu. Bu ülkede bu kadar işsizlik varken, dışarıdan personel ithalini doğru bulmuyorum. Mutlaka lazım çünkü lisan konusunda kendi geldikleri coğrafyadaki lisanı konuşuyor olmaları çok önemli ama bizim mutlaka geçenlerde Kültür ve Turizm Bakanımızın açıkladığı gibi mutlaka Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve konaklama sektörüyle oturup, bir araya gelip, insanlara 12 ay iş verilmesini sağlayıp, mutlaka ve mutlaka kalifiye personel sorununu çözmemiz gerekiyor" dedi.



'MESAİ ARKADAŞLARIMIZA 12 AY İŞ VERMELİYİZ'



Turizm sektörünün en önemli ana etkeninin personel olduğuna işaret eden Ülkay Atmaca, "Bizi biz yapan en önemli etken personel. Personeli doğru yerde doğru şekilde çalıştıramazsak bu işten ciddi zarar görürüz. Zarar görmemek için de mutlaka Türk insanının içinde olan, var olan hizmet etme alışkanlığını ve sürekliliğini sağlamak için yılın 12 ayında çalışılabilir ve sürdürülebilir turizmimiz olması lazım. Zaten mutlaka ve mutlaka ne yapıp edip çalışanlarımıza, mesai arkadaşlarımıza mutlaka 12 ay iş vermeliyiz. 12 ay iş sağlamalıyız" diye konuştu.



'YÖNETİCİ İHRACAT EDEN SEKTÖR HALİNE GELDİK'



Turizm sektörü açısından 2018 yılının çok iyi, 2019'un ise muhteşem göründüğüne vurgu yapan POYD Başkanı Ülkay Atmaca, şöyle dedi:



"Gelinen bu noktada Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendi turizmcisini kendi yetiştirecektir. Çünkü şunu söyleyebilirim; 90'larda bütün otelciler yabancıydı, şu an biz yurt dışına yabancı yönetici ihraç eden sektör haline geldik. Dolayısıyla Türk turizmi el ele verdiğinde, sektörün bütün paydaşları bir araya geldiğinde personele mutlaka bir çıkış noktası bulacaktır. Personele 12 ay iş verecektir."



