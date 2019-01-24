(Görüntülü) THY'de Uzak Doğu dillerini bilen kabin görevlisi sayısında rekor artış

Dünyanın 124 ülkesindeki 306 noktaya uçan Türk Hava Yolları'nda İngilizce dışında Çince, Korece, Japonca ve Rusça'nın da aralarında olduğu diğer dilleri bilen kabin görevlisi sayısında rekor artış yaşandı. THY'de Rusça bilen kabin görevlisi sayısının 141'e, Japonca 61'e, Çince 40'a, Korece bilenlerin sayısının ise 28'e çıkması dikkat çekti. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 112 kabin görevlisinin de 3 yabancı dil bildiğini söyledi. Türk Hava Yolları'nda 11 bin kabin görevlisi içinde İngilizce dışında ikinci dil bilenlerin sayısı 1193'e yükseldi. Türk Hava Yolları, yabancı dil bilmeyen yolcularla iletişimi kolaylaştırmak için de uçtuğu ülkeye göre o ülkenin ana dilini bilen en az bir kabin personelini uçuşta görevlendiriyor. THY'de İngilizce dışında Arapça, Korece, Almanca, Fransızca, Çince, İspanyolca, Japonca da dahil diğer dilleri konuşan birçok kabin görevlisi bulunuyor. 257 uluslararası olmak üzere dünyanın 124 ülkesindeki 306 noktaya uçan THY'de 3 dil bilen kabin görevlisi sayısı rekor düzeyde artarak 112'ye ulaştı. Uzak Doğu dillerini bilenlerin sayısında da rekor artış Türk Hava Yolları'nın en önemli pazarlarının başında olan Uzak Doğu uçuşları geliyor. THY'de Uzak Doğu dillerini bilen kabin görevlisi sayısında da rekor artış yaşandı. THY'de Japonca bilen kabin görevlisi sayısının 61'e, Çince 40'a, Korece bilenlerin sayısının ise 28'e çıkması dikkat çekti. THY'de İngilizce dışında kabin görevlileri hangi dilleri biliyor Çince-40 kabin görevlisi Rusça-141 kabin görevlisi Portekizce-5 kabin görevlisi Korece-28 kabin görevlisi Japonca-61 kabin görevlisi İtalyanca-67 kabin görevlisi Fransızca-289 kabin görevlisi İspanyolca- 83 kabin görevlisi Yunanca-25 kabin görevlisi Arapça-138 kabin görevlisi Almanca-442 kabin görevlisi "1193 kişi İngilizce dışında ilave dil biliyor" Konuyla ilgili Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, "THY bünyesinde 11 bin kabin memuru ile size hizmet ediyoruz. Kabin ekibimizin hepsi İngilizce biliyor.1193'ü İngilizce dışında ilave bir yabancı dil, 112 kişi ise 3. bir yabancı dil konuşuyor. Bu ekibin bir parçası olmak için İngilizcenizi geliştirin" dedi. İşaret dili bilen kabin görevlileri de var Türk Hava Yolları uçaklarında işaret dili bilen 138 kabin görevlisi de yer alıyor. THY, işitme engelli yolcularla uçuş sırasında daha iyi iletişim kurabilmek amacıyla kabin memurlarına yönelik işaret dili eğitimi başlatmıştı. Bu yıl 1600 kabin görevlisi alacak İstanbul Havalimanı ile beraber filosu ile daha da büyüyecek olan Türk Hava Yolları artan kabin görevlisi ihtiyacını karşılamak için bu yıl 1600 kabin görevlisi daha alacak.(Fotoğraflı)

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