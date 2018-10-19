(Görüntülü) Mersinli turizmci, 2019 için harekete geçti

DOĞU Akdeniz'in yükselen yıldızı Mersin'deki turizmciler, 2019 sezonu için şimdiden harekete geçti. Bu yılki turizm hareketliliğinden memnun kalan turizmciler, iç pazarın yanı sıra Avrupa, Ortadoğu ülkelerinde, 23 bin yatak için müşteri peşine düştü. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Mersin Kızkalesi'nde, 2018 sezonundaki yoğunluk turizmcilerin yüzünü güldürdü. Yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Kızkalesi'ndeki konaklama tesisleri, yüzde 100 doluluk oranlarına ulaştı. Özellikle Ramazan ve Kurban bayramlarında kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Kızkalesi'ndeki turizmciler, yüzünü yurt dışından gelecek turistlere çevirdi. 'DÜNYA MİRASLARI LİSTESİ'NDE' Kızkalesi'nin turizm potansiyelinden söz ederek, turizm işletmecilerinin hedeflerini anlatan Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, "Kızkalesi çok güzel bir yer. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde. 11 mavi bayrağımız var Mersin kıyı şeridinde. Kızkalesi de bunlardan bir tanesi. Denizimiz müthiş, 30 metreden sonra derinleşiyor. Yüzme bilmeyenler, yaşlılar, engelli kardeşlerimiz ve küçük çocuklarımızın tadını çıkardığı bir plaj. Kasım'ın 10'una kadar bölgemizde denize giriliyor. Sakinliği seven, mavinin tadını çıkarmak isteyen, iyotun kokusunu çekmek isteyenler, bölgenin tarihi zenginliklerinden yararlanmak isteyenler gerçekten alternatif yerin çok olduğu bölgemize gelip, denizin tadını çıkarabilirler. Aynı zamanda yalnızca deniz değil, gelen misafirlerimiz, tatillerini zenginleştirmek için sırtımızı Yörük kültürüne, Toros Dağları'na dayamışız, gelip hem Yörük kültürüden yararlanıp hem de günübirlik mavi yolculuktan yararlanabilirler" diye konuştu. 'HEDEF; İRAN, RUSYA VE İSKANDİNAV ÜLKELERİ' Mersin denildiğinde akıllara Kızkalesi'nin geldiğini ve bu potansiyeldeki bir turizm beldesine farklı ülkelerden de turistlerin gelmesi gerektiğini vurgulayan Öztop, şunları söyledi: "Dünyada bilinen bir yer. Kızkalesi'nin hak ettiği yerde olduğuna inanmıyoruz ama güzel bir noktaya gelmesi için yerel yönetimler ve Mersin'deki STK'lara çok iş düşüyor. Herkesin toplu bir şekilde hareket edip, Kızkalesi'nin hak ettiği yerde olması için mücadele vermesi gerek. Özellikle yurt dışı piyasası çok önemli. İran pazarı, Rusya pazarı, İskandinav ülkeleri özellikle bunlar çok önemli. Bu pazarlara girmek için bu kış durmayacağız. Sezon bitimi itibari ile oturmayacağız. Mersin'imizin, güzel kalemizin reklamını yapıp, 2019 yaz sezonunda Nisan ayı itibari ile devam edip müthiş bir sezon geçireceğiz. Son 3 yılda turizm bayağı bir gerideydi ama 2018 dolu dolu geçiyor. Kızkalesi'nde yaklaşık 104 tane otel, pansiyon, motel var ve gerçekten herkes çok mutlu ve memnun. Memnun oldukları zaman yatırım da yapabilirler. Turizmci eğer iş yaparsa yatırım yapar. Yeni tesisler açar, mevcut tesislerini değiştirip daha elit insanlara hizmet eder. Bu da bölgemize katkı sağlayacaktır. Şimdiden çalışmalarla 2019'u dolu dolu geçireceğiz."

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