(Görüntülü) Manisa'da zabıtadan denetim

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, zabıta ekipleri tarafından hal, market ve fırınlarda fiyat ve gramaj denetimi yapıldı.



Yunusemre Belediyesi zabıta ekipleri, son günlerde marketlerde satılan ürünlerdeki fiyat dalgalanmalarına karşı hal ve marketlerde günlük denetimlere başladı. Denetimlerde, işletmelerde rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı. Fırınlarda ise gramajlar ve fiyat kontrol edildi.



Zabıta Müdürü Özgür Esin, tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak amacıyla ilçede bulunan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdiklerini kaydetti. Esin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şöyle dedi:



"Cumhurbaşkanımızın stokçular ve fahiş fiyatlar konusunda duyarlı olunması uyarısı üzerine rutin olan denetlerimizi yoğunlaştırdık. Tüm iş yerlerinin denetimine başladık. İmalat ve üretim koşullarını, ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığını, etiket ve kasada çıkan fiyat farkı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Elinde ürün olup satmayan yani stokçuluk yapanlara yönelik denetleyici ve cezai işlemler yapıyoruz. Amacımız, halkımızın ekonomik çıkarlarını korumak. Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi, bu konuda çok duyarlı ve denetim sonuçlarımızı yakından takip ediyor. Denetimlerimiz artarak devam edecek. Tüm imalatçıları ve satış yapan iş yeri yetkililerini kurallara uymaya, halkın sağlığı ve bütçesiyle oynamamaya davet ediyoruz."

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