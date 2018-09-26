(Görüntülü) Limak’tan Kuzey Irak’a 141 milyon dolarlık tünel

Merve Dundar – Ömer Hasar / Zaho, 26 Eylül () - Limak İnşaat tarafından yapımı tamamlanan Kuzey Irak’taki Gali Zakho Tüneli hizmete açıldı. Türkiye’nin Silopi sınır kapısından sonraki İbrahim Halil, Zaho ve Dohuk’u birbirine bağlayan 3.6 kilometre uzunluğundaki tünel 141 milyon dolara mal oldu. İnşaat çalışmalarına 15 Nisan 2013’te başlanan ancak DEAŞ tehdidi nedeniyle bir süre yapımına ara verilen tünelde sona varıldı. Çift geliş, çift gidiş olmak üzere iki tüpten oluşan ve toplam uzunluğu 7.2 kilometreyi bulan tünelin açılış töreni Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Bacaksız, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi İmar Bakanı Derbaz Kosret Resul, iş adamı ve Ağrı eski milletvekili Cemal Kaya, Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. "Tüm Irak halkı için önemli bir proje" Projenin tüm Irak halkı için önemli olduğunu ifade eden Neçirvan Barzani, "Bu tünel Kürdistan ve Irak’ı birbirine bağlayan çok önemli bir altyapı projesidir. Ayrıca ticaret alanında özelikle Türkiye ile önemli gelişmeleri de beraberinde getirecek" dedi. "Yaşanan sıkıntılara rağmen tüneli tamamladık" Ekonominin yanı sıra DEAŞ sorunu, mülteci sorunu, petrol fiyatlarının düşmesi, siyasi anlamda yaşanan sıkıntılar gibi pek çok sorunla aynı anda mücadele ettikleri anda Limak tarafından bu projenin üstlenildiğini söyleyen Barzani, "Bu projenin devam etmesi için de tüm güçlüklere rağmen çabaladılar. Bugün resmi olarak bu projenin tamamlanması bizi ekonomik açıdan çok rahatlattı. Karşılıklı olarak birbirimize duyduğumuz güvenle bu projeyi yürüttük. Amacımız bundan sonra da ilişkilerimizi devam ettirmek. Türkiye’ye bu sıkıntılı dönemimizde bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum" diye konuştu. Türk ihracatçılar için avantaj İhaleyi ilk aldıklarında 30 ayda bitirme taahhütleri olduğunu söyleyen Nihat Özdemir, "Biz şirket olarak 24 ayda bitirmeyi hedefledik; ancak, işlerin büyük bölümünü tamamladıktan sonra DAEŞ tehdidi yüzünden işleri bir süre askıya almak zorunda kaldık. Ama bugün inşaatı tamamlayarak hizmete açtığımız için çok mutuyuz" dedi. Bölgenin Türkiye’ye en yakın yerlerden biri olduğunu belirten Özdemir, "Burası ayrıca, Türkiye’den yapılan ihracatın geçtiği yolun üzerinde. Eskiden bu tünelin yerinde çok uzun virajlarla bir dağı tırmanıyorduk. Artık bu sorun ortadan kalktı. Türk ihracatçılar artık Irak’ın iç noktalarına kadar rahatça ulaşabilecek. Bunun dışında Türk vatandaşlarımızın bir kısmı burada bir kısmı diğer taraftalar. Onların birbirine ziyaretleri sırasında da bu yol çok kullanılıyor. Bölge halkı için de büyük kolaylık sağlanmış olacak" diye konuştu. 400 kişiye istihdam sağlandı Tünelin Irak’ın en büyüğü ve en pahalılarından olduğunu söyleyen Özdemir, projenin yangın, havalandırma, aydınlanma ve elektronik sistemlerini yaparken teknolojinin son modellerini uyguladıklarını belirtti. İnşaat boyunca 300’ü Türkiye’den 100 kişi de Irak’tan olmak üzere toplam 400 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Özdemir, "Önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin tekrar eski rayına oturmasını ve daha da gelişmesini bekliyoruz" dedi. "Tüneli Erbil'e kadar uzatmak lazım" Hedeflerini "Bölgede kalıcı olmak" diye açıklayan Özdemir, "Yeni projelerle ilgilenerek onlara finansman sağlamak ve bölgenin imkanlarını kullanarak birçok projeye daha imza atmak istiyoruz" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabi sadece ben değil pek çok Türk müteahhit de buradaki projelerle ilgileniyor. Örneğin burayı Erbil’e kadar uzatmak lazım. Hükümet de bunu istiyor. Hem Irak Hükümeti hem de Bölgesel Hükümet bu projeyi gerçekleştirmek istiyor. Bağdat’a ancak böyle ulaşabiliriz, başka ulaşım yolu yok. Bölgenin kalkınması için yolun önemli olduğunu herkes biliyor. Bölgesel Hükümet de bölgenin yollarına, barajlarına önem veriyor. Diliyorum en kısa sürede bu projeleri yapmak Türk müteahhitlere nasip olur." (Fotoğraf