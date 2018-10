(Görüntülü) 'Küçükbaş hayvancılıkla ithal et sorunundan kurtuluruz'

UŞAK Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Sezer, kırmızı et ihtiyacının, büyükbaş yerine küçükbaş hayvancılığın arttırılmasıyla karşılanabileceğini belirtti. Küçükbaşta daha fazla yavru alındığını, ayrıca daha kısa sürede hayvanın kesime hazır hale geldiğini belirten Sezer, bu sektörün yaşadığı çoban sıkıntısının ise devletin SGK desteği vermesiyle giderilebileceğini kaydetti. Uşak Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Sezer, kırmızı et sektörünün sorunları hakkında konuştu. Son yıllarda ithalatla piyasaların dengeye kavuşturulmaya çalışılmasının yanlış olduğunu belirten Sezer, "Geçmiş 30 yılda Türkiye, büyümesine paralel oranda hayvancılık ve tarımda büyümesini gerçekleştiremedi. 1990'lı yıllarda 51 milyon olan nüfusumuz günümüzde 81 milyona çıktı. 60 milyon olan küçükbaş hayvan sayımız ise 43 milyonlara düştü. Burada ters orantı var. Türkiye'nin büyümesi artmış, hayvancılıkta ise küçülme olmuş. Nüfus artışının ötesinde hayvancılıkta da büyüme olması gerekiyordu. Böyle olsaydı, bugün bu sorunları yaşamazdık" dedi. Kırmızı et üretiminin artırılmasının yollarını anlatan Sezer, "Büyükbaş hayvancılık metodu ile gittiğimiz sürece, ithal et sendromunu her zaman yaşarız. Büyükbaşta 100 hayvandan 90 yavru alıyorsunuz. Küçükbaşta ise 100 hayvandan 180 yavru alıyorsunuz. Büyükbaş hayvan yavruladıktan sonra 14-15 ayda kasaba hazır hale gelirken, küçükbaş hayvanda 6-7 ay gibi kısa sürede kesime hazır hale geliyor. Küçükbaş hayvan, Anadolu tabiriyle sofrada daha bereketli bir hayvandır. Derisi, ayağı, kellesi ve eti her şeyi paradır. Tarih boyunca küçükbaş hayvancılıkla bu noktaya kadar gelinmiştir. Biz aslımıza dönmediğimiz sürece bu ithal sıkıntısından kurtulamayız" diye konuştu. ÇOBAN SORUNUNA ÇÖZÜM İSTEĞİ Kırsalda yaşayan vatandaşlara damızlık hayvan temin edilmesi ve çoban sorunun çözülmesi gerektiğini ifade eden Sezer, "Devlet, çobanın 20 yıl boyunca SGK desteğini sağlamayı taahhüt edecek. Minimum 50, maksimum 100 hayvana bakarsa diyecek ki '20 yıl boyunca SGK desteğini devlet olarak ben kabulleniyorum. 20 yıl sonra da emekliliğini garanti ediyorum' diyecek. Sürekli kontrol edilecek. Biz şu anda 42 milyon küçükbaş hayvan sayısını 3-4 yıl sıkı takiple 150 milyona çıkartırız. Ondan sonra ithal et sorunu diye bir şey kalmaz. Bu iş 4 yılda çözülür" dedi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×