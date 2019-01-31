(Görüntülü) Kayserili kadın girişimciden İtalya'ya moda ihracı

KAYSERİ'de, moda tasarımcısı Begüm Başmısırlı (41), Azerbaycanlı modacı ve kostüm tasarımcısı Güneş Abbas ile yaptığı tasarımları İtalya'nın dünyaca ünlü moda merkezi Milano'da yer alan firmanın Ar-Ge merkezine gönderiyor. Başmısırlı, tasarım alanında marka olmak istediklerini belirterek, "İtalya'da tasarımlarımız çok beğeniliyor. Kayseri'den farklı bir firma olarak dünyaya yayılmak istiyoruz" dedi. Kayserili iş kadını Begüm Başmısırlı, kentte tasarladığı ürünleri İtalya'nın Milano şehrinde faaliyet gösteren moda firmasının Ar-Ge merkezine gönderiyor. Merkez tarafından beğenilen tasarımlar ise üretime geçildikten sonra Avrupa'da birçok mağazada yerini alıyor. Başmısırlı, 2 yıl önce küçük bir atölye ile yola çıktıklarını, zamanla kendilerini geliştirdiklerini söyledi. Başmısırlı, şöyle konuştu: "Geldiğimiz noktada kişiye özel kıyafetler ve özel günler için kıyafetler tasarlıyoruz. Yabancı tasarımcılarla çalışıyoruz. Yurt dışına ihracat yapıyoruz. İtalya'da Milano'da bir firma ile tasarım üzerine çalışıyoruz. Çizimleri Kayseri'de yaparak, İtalya'daki Ar-Ge şirketi ile paylaşarak üretime sunuyoruz. Yurt dışına sadece tasarım üzerine ihracat yapıyoruz. Kendi firmamız adına yurt dışına yayılmak ve marka olmak istiyoruz. Atölyemizdeki çizimlerin tamamı yabancı tasarımcılar tarafından yapılıyor, farklı kültürlerden Kayseri'ye gelen tasarımcılarımızın, kültürleri eserlerine de taşınarak, eşsiz bir ürün ortaya çıkıyor. Sadece kadınlar için tasarım yapmıyoruz. Erkek tasarımlarımız da var. 'Haute couture' ve 'günlük tarz' dediğimiz kıyafetler üretiyoruz. Erkek konsepti ile tasarım gömlekleri yapıyoruz." Kayseri'de üretim yapma ve dünyaya ihraç etme hayali olduğunu dile getiren Begüm Başmısırlı, "İleride şubeleşmeyi düşünüyoruz. En büyük hayalim de açtığım şubelerde atölyelerim olması. Çünkü hiçbir insan hazır giyimdeki gibi standart değil. Herkesin vücudu farklı olduğu için, anında müdahale edebilmek ve onların vücut ölçülerine uygun tasarımlar yapıp orada üretebilmeyi hedefliyorum" şeklinde konuştu.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×