(Görüntülü) KAP: Borsa İstanbul, BISTECH üzerinde çalışan piyasalara geçici ara verdi

İstanbul, 26 Eylül () – Borsa İstanbul tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, BISTECH sistemi üzerinde çalışan piyasaların işlemlerine geçici olarak ara verildiği duyuruldu. Borsa İstanbulş Tarafından KAP’a yapılan açıklamada şöyle denildi: “Veri yayınının sağlıklı olarak yapılamamasından dolayı BISTECH üzerinde çalışan bütün piyasalarda işlemlere geçici olarak ara verilmiştir. Konu ile ilgili olarak daha sonra bilgilendirme yapılacaktır.“