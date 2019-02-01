(Görüntülü) İstanbul'a Arap ülkelerinden 3.4 milyon, İran'dan 934 bin turist geldi

Gökhan Artan / İstanbul, 1 Şubat () - İstanbul'a geçtiğimiz yıl yüzde 24 artışla 13 milyon 403 bin yabancı ziyaretçi geldi.Arap ülkelerinden İstanbul'a gelen ziyaretçi sayısı ise yüzde 28 artarak 3 milyon 408 bin kişiye yükseldi. 2018 yılında Türkiye'yi ziyaret eden 2 milyon İranlı turistin 934 bini de İstanbul'a geldi. İstanbul'a en çok gelen yabancılar arasında ilk sırada 1 milyon 72 bin kişi ile Almanya oldu. Listede İran 934 bin 860 kişi ile ikinci, Suudi Arabistan 629 bin kişi ile üçüncü, 619 bin kişi ile Rusya Federasyonu dördüncü, 610 bin kişi ile Irak da beşinci sırada yer aldı. Yabancıların en fazla gelişleri Atatürk Havalimanı'na oldu Atatürk Havalimanı'na 10 milyon 483 bin, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanını'nı 2 milyon 914 bin, Haydarpaşa Limanı'na 5 bin, Pendik Tuzla Limanı'na 16 bin, Zeytinburnu Ambarlı Limanı'nı 15 bin, Karaköy'e de 222 yabancı geldi. Yabancı girişleri bir önceki yıla göre havayolu ile yüzde 23.9, denizyolu ile yüzde 20.2 arttı. İstanbul'a en çok yabancı ise Ağustos ayında geldi. 2018 Ağustos ayında kente 1 milyon 561 bin yabancı geldi. En fazla artışlar hangi ülkelerden oldu İstanbul'a gelen yabancılar içinde en fazla artışın olduğu ülkeler ise yüzde 89.4 artış ve 187 bin kişi ile Libya, yüzde 56.8 artış ve 164 bin kişi ile Fas, yüzde 70 artış ve 122 bin kişi ile Hindistan, yüzde 86.4 artış ve 83 bin kişi ile Katar, yüzde 70.7 artış ve 72 bin kişi ile Japonya, yüzde 57.6 artış ve 68 bin kişi ile Brezilya, yüzde 112.2 artış ve 50 bin kişi ile Umman, yüzde 58.6 artış ve 352 bin kişi ile Çin Halk Cumhuriyeti, yüzde 48.7 artış ve 282 bin kişi ile Ürdün, yüzde 42.9 artış ile 237 bin kişi ile Lübnan, yüzde 46.3 artış ve 221 bin kişi ile İsrail, yüzde 91.2 artış ve 47 bin kişi ile Kolombiya, yüzde 83.6 artış ve 47 bin kişi ile Filistin, yüzde 179.7 artış ve 18 bin kişi ile Hong Kong oldu. İstanbul'a Arap ülkelerinden gelişler yüzde 28 arttı İstanbul'a Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı da yüzde 28 artarak 3 milyon 408 bin kişiye yükseldi. Arap ülkelerinden İstanbul’a gelen ziyaretçinin yarısından fazlası Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt ve Ürdün’den oluştu. Sıralama şöyle: Suudi Arabistan 629 bin, Irak 610 bin, Kuveyt 283 bin, Ürdün 282 bin, Cezayir 275 bin, Lübnan 237 bin, Libya 187 bin, Fas 164 bin, Mısır 141 bin, Tunus 137 bin, Suriye 135 bin, Katar 83 bin, Bahreyn 62 bin, Umman 51 bin, Filistin 46 bin, Yemen 37 bin, Birleşik Arap Emirlikleri 35 bin, Sudan 15 bin kişi. İstanbul'a 2018 yılında en az gelenlerin listesi(ilk 20) 1.Marshal Adaları-1 2.Samoa-Solomon Adaları-Kiribati((Gilbert Adaları)-5 3.Sao Tome ve Principe-8 4.Kuzey Kore-9 5.Doğu Timor-13 6.Bhutan-20 7.Papua Yeni Gine-20 8.Palau-23 9.Vatikan-25 10.Saint Vincent ve Grenadinler-26 11.Guyana-29 12.Vanuatu-38 13.Laos-47 14.Barbados-61 15.Yeşil Burun Adaları (Cape Verde)-83 16.Bahama Adaları-90 17.Svaziland-92 18.Saint Lucia-98 19.Monako-103 20.Fiji-108 İstanbul'dan 9 milyon yabancı yolcu transit geçti İstanbul'a giriş yapmadan geçiş yapan yabancı transit yolcu sayısı ise 9 milyonu buldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube 2018 verilerine göre; Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından 13 milyon 397 bin yabancı giriş yaptı. İSTANBUL’A GELEN YABANCILAR(İLK 30) 1.Almanya- 1 milyon 71 bin 634 2.İran-934 bin 860 3.Suudi Arabistan-628 bin 577 4.Rusya Federasyonu-618 bin 511 5.Irak-609 bin 589 6.İngiltere-455 bin 608 7.Fransa-448 bin 872 8.ABD-370 bin 112 9.Çin Halk Cumhuriyeti-351 bin 808 10.Ukrayna-323 bin 454 11.Ürdün-281 bin 927 12.Kuveyt-280 bin 916 13.Hollanda-276 bin 300 14.Cezayir-274 bin 828 15.Azerbaycan-249 bin 63 16.Türkmenistan-237 bin 154 17.Lübnan-236 bin 892 18.Özbekistan-226 bin 169 19.İtalya-224 bin 151 20.İsrail-221 bin 186 21.Libya-186 bin 542 22.İsveç-171 bin 600 23.Kazakistan-166 bin 762 24.Fas-163 bin 846 25.Avusturya-154 bin 37 26.İspanya-150 bin 17 27.Güney Kore-144 bin 218 28.Mısır-137 bin 959 29.Suriye-137 bin 408 30.Tunus-136 bin 984