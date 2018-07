(Görüntülü) İhracatta 'Akdeniz meyve sineği' korkusu

Nuri PİR/ADANA, () - ADANA'nın Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, ihracatta sıfır tolerans gösterilen Akdeniz meyve sineğinin bölgede geçen yıla göre 3-4 kat arttığına dikkat çekerek, "İhracatta çok büyük oranda düşüşler yaşanmaması için olayın ciddiyetini tüm üreticilerin bilmesi gerekiyor" dedi.



Oda Başkanı Cahit İncefikir, Akdeniz meyve sineğinin bölgede yetiştirilen şeftali, kayısı, nektarin, erik gibi sert çekirdekli ürünlerin yanı sıra narenciye önümüzdeki günlerde hasadı gerçekleştirilecek narenciye ürünlerini de tehdit ettiğini kaydetti. İthalatçı ülkelerin Akdeniz meyve sineğine karşı ciddi bir tavır aldığına dikkat çeken İncefikir, Rusya'nın tek bir TIR'da tırda bile bu sineğe rastlaması halinde ürünleri geri gönderdiğini bildirdi.



Üretilen 4 milyon ton ürünün yarısını ihraç etmeyi düşünen Türkiye'nin Akdeniz meyve sineğine karşı topyekun bir mücadele başlatması gerektiğine dikkat çeken İncefikir, "İlaçların artık yavaş yavaş atılması gerekiyor. Tuzaklar da asılmalı. Sert çekirdekli ürünler bitti diye çiftçinin bahçesini terk etmemesi gerekiyor çünkü sinekler hala orada konaklıyor. Sorunlarımızdan bir tanesi de Avrupa'da, İspanya'da kullanılan bir ilacı biz ruhsatsız şekilde kullanmıyoruz. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün ciddi çalışmaları var ama önlemler de alınmalı. Mersin'de tuzaklar ücretsiz verilirken Adana'da yarısı destekleniyor" diye konuştu.



'VURUCU HAMLE TOPLU YAPILMALI'



Türkiye'de polikültür şeklinde üretim yapıldığı için bir arada yetiştirilen sert çekirdekli meyveler, narenciye ürünleri ve sebzelerin birbirlerinin hastalığından etkilendiğini vurgulayan İncefikir, üreticilere şu uyarılarda bulundu:



"Bir an önce tuzaklarından, örneklerinden, zirai danışmanlarından, mühendislerinden fikirler alıp bir an önce ilaç ve tuzak çalışmalarına başlamalarında ve bunun yayılmasında önlem olarak ilk vurucu hamlenin toplu olarak bütün ovada yapılmasının çok önemi var. Polikültür tarım da yerini bir an önce planlı tarıma bırakmak zorunda."