(Görüntülü) Hibe desteği alarak paketleme tesisi kuran ev kadını patron oldu

AYDIN'ın Söke ilçesinde yaşayan ev kadını Hacer Tekeli (41), ziraat mühendisi eşinin tavsiyesi üzerine Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) proje ile başvurarak aldığı yüzde 50 hibe desteği ile 2 milyon 500 bin TL'ye meyve paketleme tesisi kurdu. Tesiste paketlenecek meyveler Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediyor.



Söke'de tarım ürünleri üzerine iş yeri bulunan ve aynı zamanda ziraat mühendisi olan Tekin Tekeli'nin eşi Hacer Tekeli TKDK'dan aldıkları destekle Germencik ilçesi Moralı Mahallesi yakınlarında meyve paketleme tesisi kurdu. Aydın ve İzmir bölgesinde yetişen, elma, mandalina, nar, ayva ve benzeri meyvelerin paketlemesi yapılacak olan 1200 metrekare kapalı alana sahip toplam 5 bin metrakerelik tesis, toplam 2 milyon 500 bin TL'ye mal oldu. Tesisin 1 milyon 250 bin TL'lik kısmını TKDK'dan alınan hibe desteği kapsamında sağlandığı bildirildi. 25'i kadın 31 kişinin çalıştığı tesiste, aylık 5 bin ton meyve paketlenmesinin hedeflendiği bilidirildi. Tesis, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.



'HEDEFİMİZ 5 BİN TON'



Çiftçilere destek olacak bir tesisin açılışını yapmaktan büyük sevinç duyduklarını belirten Hacer Tekeli, "Ev kadınıydım. Ziraat mühendisi olan eşimle birlikte bahçelere gidip, gelerek bu işe merak sardım. Kadın girişimci olarak TKDK'ya başvuru yaptım. Yüzde 50 hibeyle AB desteği ile projemiz kabul edildi. Kurduğumuz bu tesiste paketleme yaptığımız başta narenciye olmak üzere tüm ürünleri Ukrayna ve Rusya'ya ihracat edeceğiz. Aylık 3 bin ton garanti ama biz aylık 5 bin ton ürün paketleme gibi bir hedef koyduk. Ürünler bahçeden geldiği gibi yıkanıp, temizlendikten sonra özellikle kadınların çalışacağı kısımda büyüklüğüne göre elle ayrılacak. Daha sonraki işlemin tamamını ise makineler yapacak. Kasalarla üzerlerine markaları basıldıktan sonra ürünleri yurt dışına göndereceğiz" dedi. 22 yıllık ziraat mühendisi Tekin Tekeli (48) de ilerde eşinin kurduğu tesisi büyütmek istediklerini belirtti.



Tesisin açılışına Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Aydın İl Koordinatörlüğü görevine atanan Mustafa Bozkurt da katıldı.

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