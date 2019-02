(Görüntülü) Hepsiburada, dünya pazarlarına açılıyor

Selin GÜRSEL – Özgür KUMANOVALI, () - HEPSİBURADA ‘Kolay İhracat’ modeliyle 17 binin üzerindeki iş ortağını yurtdışı pazarlarına açarak e-ihracat modelini hayata geçirdi. Hepsiburada’nın yurt dışındaki örneklerden farklı hareket edeceğini kaydeden Emre Ekmekçi, “Yerel dili konuşuyor yerel dilde tahsilât yapıyoruz. Ürünleri 28-30 gün içinde değil 4-5 gün içerisinde teslim ediyoruz” dedi. Hepsiburada tarafından bugün yapılan basın toplantısı ile ‘Kolay İhracat’ modeli tanıtıldı. Dünyanın her yerine, kendi dillerinde ve kendi para birimlerinde gerçekleştirilecek olan e-ihracat modelinin sunumunu Hepsiburada Uluslararası Grup Başkanı Emre Ekmekçi ve Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler yaptı. TÜRKİYE’DE E-TİCARET YAPARMIŞ GİBİ Kolay ihracat modelini açıklayan Hepsiburada Uluslararası Grup Başkanı Emre Ekmekçi, “İhracatı yapmak için işletmeler için her türlü adımı kolaylaştırıyoruz. Sanki Türkiye’de e-ticaret yaparmış gibi ürününü paketliyor ve yolluyor aslında bu kadar basit. Ekstra bir ücret almıyoruz. Her türlü gümrükleme, tahsilat, kur farkından doğabilecek olan riskler, kapıda ödeme seçeneği, ülkelere göre yerelleşmiş teslimat modelleri gibi birçok hizmeti biz Hepsiburada olarak bu iş modeli içerisinde üstleniyoruz” dedi. “İşletmenin tek yapması gereken ürünü satışa açması” diyen Ekmekçi, “Zaten satışa açık ise de başka hiçbir şey yapmasına gerek yok. Biz o ürünleri hedef ülkelerdeki tüketicilerle birebir buluşturuyoruz. İşletmeler şunu biliyor ki Hepsiburada onları doğru müşteriyle, doğru şekilde koruyarak ve ürünlerine sahip çıkarak Türkiye’de şu anda bu işi yapıyor. Bu açıdan bakıldığında yaptığımız iş çok da farklı değil. Sadece üzerine ekstra riskler ve maliyetler geliyor. Biz de oturduk, bir işletmenin ihracat yapabilmesi için gerekli olan işlemleri sıraladık ve bu sorunların hepsini biz kendimiz hallettik. Dolayısıyla işletmeler için aslında yerel bir satış yapar rahatlığında ihracat yapılıyor o yüzden de zaten adına kolay ihracat dedik” ifadelerini kullandı. “TÜRKİYE’DEN KALİTELİ ÜRÜNLERİ İHRAÇ EDİYORUZ” Türkiye’nin 2023’te 350 milyar liralık bir e-ticaret hedefi olduğunu vurgulayan Ekmekçi, “Bunun en azından yüzde 20’sinin yani yaklaşık 70 milyar liranın e-ihracattan gelmesi hedefleniyor. Biz de burada bayrağı taşıyan öncü olacağımızı biliyoruz. Yurt dışına baktığımızda Çin’den veya başka ülkelerden yapılan e-ticaret modellerinden bizi ayrıştıran en önemli unsur biz bu bölgelerde yerelmiş gibi davranıyoruz; yerel dilde konuşuyoruz, yerel tahsilât yapıyoruz. 28-30 gün içinde değil 4-5 gün içerisinde teslimat diyoruz. Ve en önemlisi Türkiye’den kaliteli ve markalı ürünleri ihraç ediyoruz” diye konuştu. “SİPARİŞİN NE ZAMAN GELECEĞİNİ BİLİYORLAR” Bu e-ihracat modeli için yerelleşmiş bir mobil uygulama ürettiklerini de ifade eden Ekmekçi, “Yurt dışındaki tüketicilere şu anda bu uygulamanın reklamını yapıyoruz. Burada hem İngilizce hem Arapça dil seçeneği var. Yakında Rusça da olacak. Yerel para birimlerinde bir e-ticaret uygulaması üzerinden alışverişlerini gerçekleştirebiliyorlar. Burada en önemli nokta, kendi para birimine göre ne kadar ödeyeceğini görüyor ve kendi adresine göre ürününün tam olarak ne zaman geleceğini biliyor” dedi. İlerleyen zamanlarda satılan ürünlerin gamına göre yerel lojistik yapıları ilerletmeyi planladıklarını dile getiren Ekmekçi, “Yerel lojistik yapısını zaten şu anda iadeler için kurmuş durumdayız. Her bölgedeki değişik iş ortaklarımızla bu çözümleri sunuyoruz. Türkiye’nin coğrafi konumu bu noktada bizim için çok büyük bir avantaj. Tüketici isterse kapısına isterse ürünü almak istediği adrese teslimat gerçekleşiyor” diye konuştu. “YERELLEŞME EN ÖNEMLİSİ” “Son tüketiciye hizmet verdiğiniz için son tüketicinin güvenini kazanmak adına yerelleşme en kritik konulardan bir tanesi” diyen Ekmekçi, konuşmasına şöyle devam etti: “Fiyatı karşılaştırma, ürünün kalitesini anlama veya güvenme konusunda yerelleşme önem taşıyor. Bizim her ülkeye hizmet verdiğimiz ve yerel dilin konuşulduğu çağrı merkezimiz var. Bu noktada Türkiye’de yabancı dil bilen kişileri istihdam etmeye başladık. Gerektiğinde o ülkelerdeki müşterilere veya operasyona destek vermesi için istihdam da yapacağız tabi ki.” Kolay ihracat projesinin öncelikli olarak Rusya, Türkî cumhuriyetler, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orda Doğu Ülkelerini hedef aldığını ama her hangi bir sınırlama olmadığını da sözlerine ekleyen Ekmekçi, dünyanın her yerine uçak kargo ile kolaylıkla ürünleri ulaştırabileceklerini ifade etti.