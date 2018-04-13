(Görüntülü Haber) Zeybekci: Türkiye'nin spekülasyona seyirci kalması beklenemez

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye'nin önümüzdeki dönemde kısa vadedeki döviz mükellefiyetlerini yerine getirmesi ile ilgili hiçbir problemi yoktur. Bunlar geçecektir ve zaten yakın bir gelecekte de Türkiye ve ilgili kurumların bu çalkantıları, bu spekülatif hareketleri müdahale ederek gereğini yaptıklarını da göreceğiz inşallah. Türkiye'nin bu konuda bu spekülasyona seyirci kalması da beklenemez" dedi. Bakan Nihat Zeybekci, vatani görevini yapan ve temel eğitimini tamamlayan oğlu Atilla Şükrü Zeybekci'nin Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı'ndaki yemin törenine katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen yemin töreni sonrasında Bakan Zeybekci, Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ı ziyaret etti. Zeybekci burada yaptığı açıklamada, "Bugün farklı bir nedenle buradayız. Oğlumuz Atilla Zeybekci'nin askerlik görevini ifa etmek üzere acemi birliğini Bilecik'te yaptı. Burada acemilik dönemini tamamladı biz de aile olarak onun yemin törenine katıldık. Diğer taraftan da binin üzerinde yavrumuzun da yemin törenine şahitlik etmiş olduk. Rabbim onlara, bu ülkeye, bu millete ve bu bayrağa hayırlı hizmetler nasip etsin inşallah. Tüm asker aileleri gibi yemin törenindeki bütün anne ve babalar gibi biz de bugün guruluyuz. Hayırlı görevler, hayırlı teskereler diliyorum" diye konuştu. 'TÜRKİYE'NİN SPEKÜLASYONA SEYİRCİ KALMASI BEKLENEMEZ' Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Nihat Zeybekci, döviz kurları ile ilgili soruya şöyle cevap verdi: "Son zamanlarda ekonomi ile ilgili yaşanan çalkalanma, dalganlanma, oynaklık jeopolitik algılardan kaynaklanıyor. Türkiye ile ilgili de maalesef birilerinin spekülatif bir şekilde bunları kullanılmasından kaynaklanıyor. Bunların Türkiye'nin gerçeklerini yansıtmadığını söylemiştik. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde kısa vadedeki döviz mükellefiyetlerini yerine getirmesi ile ilgili hiçbir problemi yoktur, gerek kamu, gerekse özel sektör mükellefiyetlerini yerine getirmekle ilgili. Bunlar geçecektir ve zaten yakın bir gelecekte de Türkiye ve ilgili kurumların bu çalkantıları, bu spekülatif hareketleri müdahale ederek gereğini yaptıklarını da göreceğiz inşallah. Türkiye'nin bu konuda bu spekülasyona seyirci kalması da beklenemez." 'ZAMDA BU KADAR ACELE ETMEMELERİNİ ÖNERİYORUM' Akaryakıta yapılan zamlarla ilgili olarak da Bakan Zeybekci, "Motorin ve akaryakıtla ilgili zamları da arka arkaya 17 kuruş ve 13 kuruşluk olarak gördük. Ben kurumlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum; bu dalgalanma dönemlerinde biraz sabretmelerini ve biraz beklemelerini öneriyorum. Zam yapmada bu kadar acele etmemelerini öneriyorum. Çünkü diğer taraftan biz bunu toparlayacağını da ümit ediyoruz. Bu toparlanma olduğunda da aynı kurumların fiyatları aşağı çekmekte aynı iştah ve heyecan içinde olmalarını da bekliyoruz tabii ki." 'EKONOMİK OLARAK ETKİLENİYORUZ' Amerika ile Rusya arasında yaşanan gerginliğin Türkiye ekonomisine yansımalarını da değerlendiren Bakan Zeybekci şunları söyledi: "Şu anda jeopolitik risklerin en yoğun olarak canlandığı bir bölgedeyiz. Hiç kimsenin bu coğrafya ile bu kadar yakın bir teması yok. Hatta binlerce kilometre öteden bu coğrafyaya ilgi duyup da bu coğrafya ile ilgili biraz da komik ama tweet savaşlarını başlatanların bizim kadar bu coğrafyada menfaati yok. Türkiye'yi etkiler mi bu şey? Zaten Türkiye bunun ortasında. Bundan daha kötü ne olabilir ki? İnsanlık trajedisinin yaşandığı bir ortam. Türkiye'nin de ekonomik olarak, en önemli ticaret ortakları olan Irak ve Suriye'de bu sıkıntıların yaşandığı bir ortamda ekonomik olarak etkileniyoruz. Bu süreci iyi veya kötü bir şekilde geride kalan bir dönem olarak görüyorum. Türkiye olarak bu coğrafyadaki oluşumlara veya Türkiye'nin menfaatinin hilafına yaşanan olaylara karşı sessiz kalmaması anlamında da durumun vaziyet ettiği bir dönem yaşıyoruz."

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