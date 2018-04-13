(Görüntülü Haber) Erkoç: Türkiye'de artık ehliyeti olmayan otomobil ticareti yapamayacak

Gizem KARADAĞ/ANKARA, () - ANKARA'da otomotiv sektör temsilcileri ile bir araya gelen Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), Başkent Otomotivciler Derneği (BOD) ve Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç,Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde ciddi çalışmalar yapıldığını belirterek, "İkinci el otomobil ticareti yasasını hazırladık ve yasamız da geçti. Türkiye'de artık ehliyeti olmayan otomobil ticareti yapamayacak" dedi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), Başkent Otomotivciler Derneği (BOD) ve Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, otomotiv sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, sektör hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı İlhan Erdal, GER-SAN Sanayi Sitesi Başkanı Hüseyin Ayfer, GER-SAN Başkan Yardımcısı Ceyhun Kutlu, Ata Grup Yönetim Kurulu Başkanı Münir Efe ve çok sayıda davetli katıldı. Türkiye'de otomotiv sektörünü tek çatı altında topladıklarını belirten Erkoç, "Mesleğimiz ticaret odalarından ya da sivil toplum kuruluşlarından, mesleğin dışında olan kişiler tarafından temsil ediliyordu. 2010 yılından sonra mesleğin çekirdeğinden gelmiş bizler temsil ediyoruz. Bizlerden iyi, bu işi bilen olmaz. Ben 1985 yılından beri otomotiv camiasına girmiş, bugün 30 yıldır bu mesleğin içinde olan biriyim. Sektörün sorunlarını bizden iyi bilen olmaz" dedi. 'BELGESİ OLMAYAN ARAÇ ALIP SATAMAYACAK' Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde kendi meslekleriyle ilgili ciddi çalışmalar yaptıklarını söyleyen Erkoç, "İkinci el otomobil ticareti yasasını hazırladık ve yasamız da geçti. Türkiye'de artık ehliyeti olmayan otomobil ticareti yapamayacak. Türkiye'de yıllık sayıları 7 milyona yakın ikinci el araç el değiştiriyor. Bu ikinci el değiştiren aracın yalnızca bir buçuk milyonu otomobil ticareti ile uğraşan bayiler, motorlu araç satıcıları tarafından yapılıyordu. Bir milyonu da gerçek tüketicileri tarafından ama 4 buçuk milyonu kayıt dışı otomobil alım satım yapan insanlar tarafından yapılıyordu. Bu yeni yasa ile beraber kayıt dışılığın ortadan kalkmasına mesleğimize bir standart getirilmesine, diğer bir taraftan da tüketicinin korunmasına fayda olacak. Yaklaşık 4 buçuk milyon aracın her birinden devletimiz 500 lira vergi alsa, yıllık 2 - 2 buçuk milyar lira Maliye Bakanlığı’nın kasasına para girecek" diye konuştu. 'ESNAFIMIZ KAZANMADIĞI VERGİYİ ÖDEMEYECEK' Otomotiv sektöründe yaşanan en büyük sorunun Katma Değer Vergisi (KDV) olduğuna dikkati çeken Erkoç, "Avrupa’da çoğu ülkelerde ikinci el otomobillerde KDV yoktur. Biz devletimizden alıp sattığımız araçlarda ettiğimiz kârın vergisini almasını istedik. Bu yasa da geçti. İnşallah bundan sonra da esnafımız hak ettiği gelirin vergisini ödeyecek. Esnafımız kazanmadığı vergiyi ödemekten kurtulacak. Türkiye'de 21 milyon aracın yüzde 35’i 16 yaş ve üzerinde. Bunlarla ilgili hurda çalışması yapıldı. Her araçtan yaklaşık 10 bin lira hurda ile ilgili indirim bekleniyor. İnşallah Maliye Bakanlığımız bununla ilgili de bir çalışma yaparsa Türkiye’de 7 milyona yakın trafikte tehlikeli halde yürüyen ikinci el otomobilde temizlenir. Yeni otomobillerin trafiğe girmesi çevre kirliği, araçların arıza vermesi gibi sorunları ortadan kaldırmış olur" ifadelerini kullandı. 'HAFTA SONLARI NOTERLERİ AÇTIRACAĞIZ' Aydın Erkoç, özellikle hafta sonu düzenlenen açık oto pazarları konusuna değindi. İnsanların aileleriyle birlikte hafta sonra otomobil pazarlarını ziyaret ederek bütçelerine uygun otomobillere baktığını belirten Erkoç, "Hafta içi iş yerlerinden izin alarak yeniden geliyorlar. Şu anda Adalet Bakanlığı'ndan olurunu aldık. Noterler Birliği ile çalışıyoruz. İnşallah hafta sonları noteri açtıracağız. En kötü nöbetçi noter koyduracağız. İşinizin en kıymetli en önemli olduğu günlerde noterin kapalı olmasına müsaade etmiyoruz" dedi. 'OTONOMİ.COM KURULDU' İnternet sitelerinden çok şikâyet geldiğini ve bununla ilgili defalarca toplantı yaptıklarını söyleyen Erkoç, şöyle konuştu: "Bir takım durumları düzenlediler. Fakat düzenlemenin haricinde anormal bir fiyat çıkmaya başladı. İlk başta bin lira olan yıllık anlaşmayı bir bakıyorsunuz 5 bin liraya çıkarıyorlar. 150-200 bin lira civarı bedel ödeyenler var. Türkiye’de bu kadar enflasyon mu oldu. Biz bunu anlattık kendilerine. Baktık sözden anlamıyorlar. Bizde Ankara’da başkanlığını yaptığımız OTONOMİ.COM’u kurduk. Bu Ankara’nın web sitesi değil tüm Türkiye’deki galerici kardeşlerimizin, ağabeylerimizin ortak olduğu bir site. Sizlerden ricam, OTONOMİ.COM Türkiye’nin sitesidir sahip çıkın. İnanın bir iki sene sonra işlerinizin çok iyi olduğunu göreceksiniz." 'BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE HAREKET ETMEMİZ GEREKİYOR' Türkiye'deki tüm otomotivci kişileri kucaklamak istediklerini kaydeden Erkoç, "Bugün Ankara’nın sorunu, yarın Van’ın, Erzurum’un sorunu. İki gün önce Mersin’de otomotivci arkadaşlarımızın arsa alımıyla ilgili sorunu için, Sayın Kalkınma Bakanımız Lütfi Elvan’dan randevu aldık. Mersin’de 260 dönüm araziyi otomotivciler için satın alındı. Biz Türkiye’de mesleğimizde tek yumruk olursak çözemeyeceğimiz sorun yok. Bizim sorunlarımızı başkaları çözemez. Bizim birlik beraberlik içinde hareket etmemiz gerekiyor" diye konuştu. 50'NCİ MESLEK KOMİTESİNE ADAY ATO seçimlerinde 50'nci meslek komitesine aday olduğunu söyleyen Erkoç, "Tekrar adayız. Sizlerden destek istiyoruz. Sizlerden o gün işinizi gücünüzü bırakıp oy kullanmanızı bekliyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.