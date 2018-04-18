(Görüntülü Haber) Antalya'dan dünyaya arı ihracatı

ANTALYA, turizm ve örtü altı tarımdan sonra bombus arılarının üretiminde de başkent oldu. Antalya'da 4 firma, koloniler halinde ürettikleri bombus arılarını dünyanın değişik ülkelerine ihraç ederek 2017 yılında 650 bin Euro'luk döviz girdisi sağladı. Türkiye'nin örtü altı sebze ve meyve üretiminin merkezi Antalya'da 4 firmanın koloniler halinde ürettiği bombus arıları, çiftçilerin doğal üretim için tercihlerinde ilk sırada yer alıyor. Özellikle domates, patlıcan ve biber olmak üzere birçok ürünün döllenmesinde kullanılan ve kimyasalların yerini alan arılar, çiftçilerin üzerindeki yükü büyük oranda hafifletiyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın desteğiyle çiftçilerin kolayca ulaşabildiği bombus arıları, 500 metrekarelik alanda tüm bitkileri 45 gün boyunca dölleyebiliyor. Bakanlık, 1 dönüm arazide iki kovan için 120 TL destek vererek çiftçileri doğal üretime teşvik ediyor. ÇİFTÇİYE 2017 YILINDA 5.7 MİLYON TL BOMBUS DESTEĞİ Antalya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen, bombus arılarının yeni bir teknik olmadığını belirtti. Doğanın bir kanununu sadece kontrol altına aldıklarını anlatan Özen, 1000 metrekareye 2 kovan arının yerleştirildiğini, arıların 45 günlük ömürleri süresince döllenmeyi sağladıklarını söyledi. Bir dönüm arazide 2 kovan için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 120 TL desteği olduğunu da aktaran İl Müdürü Özen, “2017 yılında 8 bin 800 çiftçimize 5.7 milyon TL destekleme verdik. Amacımız kimyasalın önüne geçmek. İnsan eliyle yapılan döllenme kimyasaldır ve çok masraflıdır. Bunun alternatifi olarak arıyı kullanıyoruz. Girdisi de çok ucuz" dedi. DÜNYAYA 650 BİN EURO'LUK ARI İHRACATI Türkiye'de sadece Antalya'da bombus arısının üretildiğini vurgulayan Özen, bu işin merkezinin de Antalya'da olmasının sevindirici olduğunu anlattı. Tarımın merkezinde tüm ara ve ana elamanların bir arada olduğunu aktaran Özen, “Antalya'da da sadece 4 firma bu işi yapıyor. Geçen yıl 20 bin kovan ihracat yaptık. Türki Cumhuriyetler, Belçika, Hollanda'ya çok ciddi ihracatımız var. Antalya tarımın olduğu kadar, bombus arısının da üretiminde başkent. Bombus arı ihracatında ülkemize yaklaşık 650 bin Euro girdi sağlanıyor" diye konuştu. 'ARI VARSA, İLAÇ YOKTUR' Antalya'da bombus arısı üretimi yapan firmalardan Koppert Biyolojik Mücadele firmasının yönetim kurulu başkanı ve Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Ürünleri Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (BİOTED) Başkanı Ali Eroğlu, bombus arılarının Türkiye piyasasına hızlı girdiğini ve çok tutulduğunu söyledi. Üreticiye verim ve kalite artışı sağladığı için tuttuğunu kaydeden Eroğlu, arının kullanıldığı üretim alanlarında hormonlulara oranla ürünün raf ömrünün daha uzun olduğunu söyledi. Arıların sera içerisinde çalıştığı evrede üreticilerin rastgele ilaç kullanamadığını da anlatan Eroğlu, “Üretici para verip, karşılığında bir hizmet beklediği bu canlıları öldürmemek için birtakım pestisitleri kullanmaz. Bombus arısı kullanılan bir serada hormonlu ilaç kullanılmamıştır" dedi. Türkiye'de 300 ile 350 bin arasında bir koloni üretimi olduğunu da aktaran Eroğlu, “Bombus arısını üreticiler artık çok iyi bilmektedir. Kendileri gelip tedarik ediyorlar. Arıya nasıl davranacaklarını biliyorlar" şeklinde konuştu. 'ARI KİMYASAL İLACA GÖRE YÜZDE 50 DAHA KARLI' Aksu ilçesinde 60 dönüm serada domates yetiştiren Ali Parin, bu arıların son kullanıcısı bir çiftçi. 'Arılar hormon yerine döllenmeye yardımcı olabilir' diye tavsiye edildiğinde 'Olur mu hiç öyle şey' dediklerini anlatan Parin, zamanla arıların daha faydalı olduğunu gördüklerini söyledi. Bombus arılarının daha karlı olduğunu gördüğünü de ifade eden Parin, “Hem sağlık açısından, hem de devlet destek veriyor. Hormon sağlığa zararlı. Hormon maliyetimizi artırıyor. Arı olduğu zaman, yüzde 50'den fazla kar ediyoruz. Çiçekleri takip etmek zorunda kalmıyoruz. Arı gereken her şeyi yapıyor" dedi.

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