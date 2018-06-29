(Görüntülü) Freelance çalışanlar asgari ücreti 5'e katladı

İSTANBUL, () - TAM zamanlı çalışmayı tercih etmeyen freelancelar, uzman bulmakta zorlanan işverenlerle bir araya getiren online iş platformu SanalUzman.com ilk 6 ayda 6 bin 500'ün üzerinde üyeye ulaştı. SanalUzman.com Genel Müdürü Niyazi Bekiroğlu, üyelerinin yüzde 23'ünü, yazılım uzmanlarının oluşturduğunu söyledi. Bekiroğlu, "Sitemiz üzerinde yapılan işlerin ortalama değeri bin 60 lira civarında. Uzmanlar, site üzerinden asgari ücretin dört beş katı aylık gelir kazanabiliyor" dedi. Dünya Ekonomik Forumu'nun, geleceğin meslekleri hakkında yaptığı araştırmaya göre 2027 yılında sadece ABD'de; işgücünün yüzde 36'sını oluşturan 57 milyondan fazla kişinin, freelance (serbest) olarak çalışacağı tahmin ediliyor. 2017 yılında ise esnek çalışma modelini benimseyen şirketlerin sayısının yüzde 26 arttı. 2023 yılında Türkiye iş piyasasında yaklaşık 8 buçuk milyon freelance çalışanın yerini alması bekleniyor. Projeleri için uzman bulmakta zorlanan işverenlerle, 'freelancer’ları bir araya getiren online iş platformu Genel Müdürü Bekiroğlu, kuruluşlarının 6'ıncı ayında üye sayılarının 6 bin 500'ü geçtiğini ve yıl sonu itibariyle de bu sayının 20 bini bulmasını hedeflediklerini söyledi. "TÜRKİYE İÇİN ESNEK ÇALIŞMAK ARTIK BİR YAN MODEL DEĞİL, BAŞLI BAŞINA BİR PAZAR" İstanbul'da yeni ofis açılışını hem de hedeflerini kutlamak için SanalUzman üyeleri bir etkinlik düzenledi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bekiroğlu, "Türkiye için esnek çalışmak artık bir yan model değil, başlı başına bir pazar. Şu anda üye sayılarımız 6 bin 500’ü aştı. Sitemiz üzerinde yapılan işlerin ortalama değeri bin 60 lira civarında. Nitelikli yetenekleri olan uzmanlar, site üzerinden asgari ücretin dört beş katı aylık gelir kazanabiliyor" diye konuştu. "İŞVEREN 'ACABA BU İŞİ YAPABİLİYOR MU?' SORUNU YAŞAMIYOR" İnsanlara kendi sistemlerini denetleyebilecekleri araçları ve güven içerisinde çalışabilmelerini sağladıklarını söyleyen Bekiroğlu, "Sistem şeffaf, işveren parayı gönderdiğinde güvenli hesapta duruyor, uzman işini yaptığı takdirde parasını alacağını, işveren ise işin almadan parasının gitmeyeceğini biliyor. Uzmanlarımızı sisteme kaydederken yeteneklerine göre kaydediyoruz. Belirli dönemlerde uzmanlara dokunarak sertifika veriyoruz. Böylece işin kalite süreçlerini denetliyoruz. İşveren projeyi uzmana verirken 'acaba bu işi yapabiliyor mu?' diye soru işareti yaşamıyorlar" ifadelerini kullandı. "6 BİN 500 UZMANLA 1 MİLYON LİRA RAKAMINA ULAŞTIK" 2018 yılının başında kurulduklarını dile getiren Bekiroğlu, "Yıl sonu itibariyle 20 bin uzman ve 1 milyon lira civarında da ciro hedefimiz vardı. Şu anda 6 bin 500 uzmanımız var ve 1 milyon lira rakamına ulaştık. Bu rakama ulaşmamıza kurumsal firmalarında bizi tercih etmesi etkili oldu" dedi. Türkiye'de yaklaşık 1.2 milyon kişinin freelance olarak çalıştığını ve bu rakamın giderek artacağına dikkat çeken Bekiroğlu, "Biz de bu kitlenin işverenlerle ve yetkinliklerine uygun projelerle buluşmasına fırsat sağlıyoruz. Türkiye için esnek çalışmak artık bir yan model değil, başlı başına bir pazar. Yazılım, tasarım, çeviri, metin yazarlığı, reklamcılık, satış pazarlama, danışmanlık gibi birçok alanda proje bazlı iş imkânları sistemimizde bulunuyor. Bu nedenle platforma ilgi büyük. Büyüme hızını göz önüne alarak yıl sonunda üye sayımızın 20 bini aşmasını hedefliyoruz" diye konuştu. Yeni ofisin İstanbul Kozyatağı’nda açıldığını söyleyen Bekiroğlu, " Yeni ofisimizde freelancelarımız için çalışabilecekleri ortak alanlar oluşturduk. Dolayısıyla freelance çalışanlarımızı zaman zaman buraya davet edip hem çalışıp hem keyifli zaman geçirecekleri iş ortamlarımız var. Ayrıntılı bilgi için www.sanaluzman.com sitemizi ziyaret edebilirler" dedi. "OFİSE GİTMEDEN 3 KATI PARA KAZANIYORUM" Haliç Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Elif Şen 7 aydır freelance İnsan Kaynakları (İK) uzmanı olarak çalışan ve çok mutlu olduğunu söyledi. Şen, "Çok memnunum, istediğimiz yerde, istediğim şekilde ve istediğim saatte çalışıyorum. Zaten freelance çalışmak istiyordum. Platformları da her zaman takip ediyorum, görüp üye oldum 7 aydır da çalışıyorum. Bir problem yaşamadım çünkü sincap sistemimiz var, ödemelerimiz güvenli bir şekilde aktarılıyor. 2 yıl sabit çalıştım, günde 10 saat çalışıyordum ama 2-3 saati verimli geçiyordu. Şu anda yine günde 2 saat çalışıyorum geri kalanı zamanda da istediğimi yapıyorum, tam zamanlı çalıştığımın neredeyse 3 katı para kazanıyorum. Sektörün geleceğini de çok parlak görüyorum" dedi. "İSTEDİĞİM ZAMAN ÇALIŞIYORUM" Marmara Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunu ve 5 yıldır freelance olarak çalışan Volkan Baytok ise, " SanalUzman'a üye olmadan önce de dışarıdan iş alıyordum ama şimdi portföyümü artırmış oldum. Bazen çok iş aldığımızda yetemiyordum, personel bulmakta zorlanıyordum. SanalUzman sayesinde hem daha çok personel buldum hem de iş aldım. Yani bana iki yönden de avantaj sağladı. Sabit bir işe geçmeyi düşünmüyorum, esnek çalışıyorum, istediğim zaman çalışıyorum. İşimi yönetebiliyorum, sincap uygulamasından işleri takip ediyorum. Aileme vakit ayırıyorum o yüzden sabit bir yerde çalışmak mantıklı gelmiyor" diye konuştu. SANALUZMAN NASIL ÇALIŞIYOR? Üyelerine, istedikleri işi ve projeyi bulma kolaylığı sağlayan SanalUzman; beyaz yakalı, 18 – 50 yaş arası, teknolojiye hâkim, bilgisayar üzerinden iletişim faaliyeti yürütebilen; yazılım, tasarım, editörlük, çeviri, danışmanlık, internet üzerinden satış temsilciliği, sosyal medya ticareti alanlarına ilgi duyan tüm uzmanları iş platformuna bekliyor.