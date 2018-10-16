(Görüntülü) Domates fiyatları üreticiyi sevindiriyor

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), () - MERSİN'in yıllık 350 bin ton domatesin hasat edildiği Erdemli ilçesinde, serada yetiştirilen güzlük çeşidin hasadına başlanırken, kilosunun 3,60 TL'den alıcı bulması, üreticileri sevindirdi. Erdemli Ziraat Odası Meclis Başkanı Ahmet Çalışkaner, Kayacı Mahallesi'ndeki güzlük sera domatesi hasadına katıldı. Hasattaki piyasa belirlenmesinde de yer alan Çalışkaner, "Erdemli'de güzlük serada yetiştirilen domatesin ilk hasadını yapmanın sevincini yaşıyoruz. İlk piyasamızı da kurduk ve tarlada kilosunu 3,60 TL olarak belirledik. İlçemizde serada 25 bin dönüm alanda domates üreticiliği yapılıyor. Yaklaşık 350 bin ton domates üretimi gerçekleştiriliyor. Çok kaliteli yetiştirilen domateslerimiz özellikle Irak, Arabistan, Romanya ve Suriye gibi ülkelere ihracatı yapılıyor. İhracatın hareketli olması, domates fiyatlarının da iyi olmasını sağlıyor" dedi. 'MALİYET YÜKSELDİ' Domates fiyatlarının tüketicileri yanıltmaması gerektiğini kaydeden Başkan Çalışkaner, "Domatesin 1 kilosunun maliyeti şu anda 2 TL civarında. Gübre, fide, ilaç fiyatları çok yükseldi. Üreticilerimiz bunlarla mücadele ediyor. Zaten şu anki fiyatlardan satılmasa bütün üreticilerimiz borç içinde olacaktı. Çok şükür, şu anda fiyatlar iyi. İnşallah, bu şekilde devam eder ve üreticilerimizin yüzü gülmeye devam eder" diye konuştu. 4 dönümlük serada domates üreticiliği yapan Şahsenem Cüce ise fiyatlardan memnun olduğunu dile getirerek, "Domates fiyatları çok iyi gidiyor. İlk hasadımızı yaptık. Çok mutluyuz. İnşallah bu şekilde devam eder ve yüzümüz güler" dedi.