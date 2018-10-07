(Görüntülü)Deveci armudunda verim düşük, fiyat yüksek

BURSA Ovası'nda yetişen ve büyük bir bölümü yurt dışına ihraç edilen deveci armudunun hasadı başladı. Önceki senelere göre daha az verim alınan deveci armudunun fiyatı ise üreticiyi memnun etti. Türkiye'de armut üretiminde akla ilk gelen kenti olan Bursa'da deveci armudunun hasadına başlandı. Tanesi 1 kiloya yakın gelen deveci armudunda bu sene, önceki senelere göre verimin düşük olduğu belirtildi. Ancak üründe yüzde 30 dolayında kayıp olsa da fiyatların önceki yıllara göre daha iyi olması üreticileri memnun etti. Deveci armudu üretiminde Gürsu ilçesiyle birlikte önemli bir yere sahip olan İnegöl'e bağlı kırsal İsaören Mahallesi'nde üreticiler hasat çalışmalarını sürdürüyor. Üreticilerden Tacettin Bal, verimin geçen seneye göre az olduğunu belirtti. Geçen sene 1,5 liradan armut sattığını belirten Bal, "Fiyatlar bu yıl biraz daha tatmin ediyor. Şu an 2,5 liradan veriyorum deveci armudunu. Masraflarımız var, ama yine de memnunuz. İlaç, gübre, mazot, işçilik fiyatlarımız arttı. Tabii ürün fiyatları geçen yıllara göre iyi. Ama bu yıl da önceki yıllara göre ürün daha az çıktı" dedi. Deveci armudu yetiştirmenin zahmetli olduğunu belirten Tacettin Bal, "Deveci armudu yetiştirirken bir bebek gibi ilgileniyoruz. Bu armut, diğer armutlara göre daha meşakkatli bir armut. Manavlarda, marketlerde yüksek fiyatlarda satılıyor belki ama üretim maliyeti çok. Bir anne bebeği ile nasıl ilgileniyorsa, biz de öyle ilgileniyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz" diye konuştu. YURT DIŞINA İHRAÇ EDİLİYOR Deveci armudunu diğer armutlarla kıyaslandığında, tane bazı olarak gramajının yüksek olduğunu söyleyen İnegöl İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, normal bir armudun gramı 200- 300 gram gelirken, deveci armudunun tanesinin 1 kiloya kadar ulaştığını belirtti. Deveci armudunda bu yıl verimin düşük olduğunu kaydeden Erhan Ulu, "Geçen yıllarda normalde bir bahçede 10 ton çıkarken, bu yıl 7- 7,5 ton civarında bir hasat oluyor. Yani bu sene yüzde 30'a yakın bir tonaj kaybımız var. Fakat geçen seneye göre bu sene fiyatlar biraz daha makul. Geçen sene 1,5 liraya verdiğimiz deveci armudunu bu sene 2,5 lira civarında piyasaya veriyoruz. Hasadını yaptığımız deveci armudu, genelde yurt dışına gönderiliyor. Ağırlıklı olarak Arap ülkelerine gönderiliyor" dedi.

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