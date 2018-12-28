(Görüntülü) Denizli'den Avrupa'ya Noel babalı havlu, bornoz ihracatı

DENİZLİ'den dünyanın birçok ülkesine tekstil ihracatı yapan sanayiciler, Noel fırsatını iyi değerlendirdi. Özellikle Avrupa ülkelerindeki Noel öncesi hediyelik eşya sektörü için Denizli'deki fabrikalarda üretilen Noel paketi içindeki Noel baba, Noel ağacı, Ren geyiği ve kardan adam figürlü havlu, bornoz gibi tekstil ürünleri büyük beğeni topladı. Denizlili sanayiciler, Noel paketinden yaptığı ihracatla Türkiye'ye yaklaşık 250 milyon dolar girdi sağladı.Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Komite Başkanı Osman Nuri Kes ve çok sayıda tekstilci, sahibi oldukları fabrikalarda, özellikle Avrupa ülkeleri ve ABD'deki Noel fırsatını iyi değerlendirip, 'Noel' temalı havlu ve bornoz gibi tekstil ürünleri üretip ihracat yaptı. Avrupa ülkelerine Denizli'den üretilip, gönderilen Noel paketi içindeki Noel baba, Noel ağacı, Ren geyiği ve kardan adam figürlü tekstil ürünleri büyük beğeni topladı. Denizli'de üretilen Noel paketlerinin, Avrupa'da yaygın olan hediye verme anlamında mağazalarda büyük ilgi gördüğü belirtildi. DENİB UR-GE Komite Başkanı Osman Nuri Kes, Denizlili tekstilcinin yüzünü Noel babanın güldürdüğünü, gönderilen Noel temalı ürünlerin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Kes, Noel baba, Ren geyiği ve kardan adam figürlerini havlu ve bornoz gibi ev tekstil ürünlerine işlediklerini belirterek, şöyle dedi:"Denizli'de çok sayıda tekstil imalat ve ihracatçı arkadaşlarımız daha önceden Noel temalı konseptler hazırladı. Bu ürünler ülkelerin kültürüne göre değişebiliyor. Almanya, İngiltere, Yunanistan, Belçika, Hollanda ve İtalya gibi ülkelerden Noel zamanında bizden 'Christmas' yani yılbaşı temalı ürünleri istiyorlar. Biz de bu çalışmaya uygun ürünler yapıyoruz. Yıllık, Denizli'nin 2 milyar dolar ihracatı var. Noel paketi de bu ihracatın yüzde 10'luk kısmını oluşturuyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde Noel de hediye verme geleneği çok popüler. Birbirlerine hediye vermeyi çok sevdikleri için bizim Noel paketi içindeki ürünlerimizi de tercih ediyorlar."