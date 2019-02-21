(Görüntülü) Çin Başkonsolosu Wei’den müjde: Sichuan Airlines Türkiye'ye uçacak -1

Gökhan Artan / İstanbul, 21 Şubat () - Türkiye'ye 2018 yılında 400 bin kişi yollayan Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, bu sayıyı daha da artıracak haberi verdi. Çin hava yolu şirketlerinden Sichuan Airlines’ın Chengdu kentinden İstanbul’a uçuşlara başlayacağını söyleyen Wei, “Türkiye tarihi ve doğası ile dünya birincisi; vatandaşlarımızı Türkiye ile ilgili olumlu yönlendirmeye devam edeceğiz” dedi.





Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Demirören Haber Ajansı’nı () ziyaretinde özel açıklamalar yaptı. Türkiye'ye 2018 yılında gelen vatandaşlarının sayısınadki artışın bir önceki yıla göre yüzde 59 arttığını vurgulayan Başkonsolos Wei, “Çin vatandaşlarının buraya gelip gelmeyeceğini ne Çin ne de Türk hükümetinin kontrol edebileceği bir şeydir. Biz sadece yönlendirebiliriz. Turizm amacıyla seyahat yapmak tamamen bir kişinin kişisel bir kararıdır. Geçen yıl 400 bin vatandaşımız buraya geldi. Bu rakam iki yıl önceki seviyeye geldi. Eski verileri yeniden yakaladık. 2016 ve 2017 yılı içinde terör saldırıları 15 Temmuz da var. Sadece Çinli turistler değil diğer ülkelerden de az geldiler. Türkiye’nin durumu sakinleşince her şeyi normal hale gelince otomatik olarak bu rakamlar yükseldi” dedi.





“Türkiye doğası ve tarihi ile dünyada bir numara”





Vatandaşlarını Türkiye ile ilgili olumlu yönlendirmeye devam edeceklerini ifade eden Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei şunları söyledi: "Bir Çin vatandaşı seyahat için hedef ülkeyi seçtiği zaman üç unsura bakıyor. Birincisi ilgi çekmesi lazım ya doğa, tarih ve medeniyette ilgi çekerse düşünmeye başlarlar. Birinci unsur olarak Türkiye bu konuda dünya birincisi. Ben de uzun süredir buradayım Türkiye’nin tatilden, tarihine kadar o kadar fazla noktalar var ki hiç sorun yok. İkinci unsur güvenlik. Üçüncüsü Çin vatandaşının seyahat ettikleri ükenin kendisine samimiyet gösterip göstermediği de çok önemli.”





“Üç havalimanımızın da kapasitesi dolu”





Cui Wei, “Çin havayolu şirketleri Türkiye’ye yeterli sayıda uçmuyor ve Türk şirketlerinin sizlerden slot almasında problem yaşadığı söyleniyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Bu konuda da bir yanlış anlama var. Benim burada görüştüğüm işadamları da söylüyor ‘politik unsurlardan mı siz uçuşlar yapmıyorsunuz ya da Türkiye’nin havayollarının uçması için izin vermiyorsunuz’ diye. Ben buraya geçen yılın Ocak ayında geldim. Bundan önce merkezde uzun zaman çalıştım dışişlerinde. Türkiye’nin bu konudaki talebi aramızdaki istişarelerin tamamen içindeydim. Gerçek ve doğru bilgiyi sizinle paylaşabilirim. THY’nin her gün üç şehre uçuşu var Pekin, Şanghay ve Guangzhou’ya. Hong Kong’a da haftada beş seferi var. THY gerçekten 2-3 yıl önce başvurdu bize daha fazla uçmak için, bizim havacılık makamlarla görüştükten sonra onlara cevap verdik. Prensip olarak bu konuda bir sorun yoktur ama daha fazla uçuş yapmak istenen Pekin, Şanghay ve Guangzhou havalimanları şartlarına göre dopdolu üç önemli noktadır. Biz hem Pekin de hem de Şanghay da havalimanlarının kapasitesini genişletmek için çalışmalarımız var. Bundan sonra görüşürüz diye kendilerine cevap verdik.”





"Sichuan Airlines Türkiye’ye uçacak"





Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, 2-3 yıl önce Onur Air’e ülkenin güney batı bölgesinin çok büyük bir şehrine uçmasına izin verdiklerini belirterek, “Daha başlamadı ama son zamanlar da yeni bilgiler aldım o bölgeye uçuşlar başlamak üzereymiş. China Southern Airlines yeniden uçmaya başladı. Daha yeni bir bilgi daha aldım. Sichuan Airlines, Chengdu’da Türkiye’ye uçacak” diye konuştu. Sichuan Airlines filosunda bulunan 139 uçak ile 93 noktaya bölgesel uçuşlar yapıyor.





“İstanbul’un güzelliği hiç değişmiyor”





Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, İstanbul çok nadir ve güzel şehir.İlk geldiğim zaman da çok etiklendim.O kadar güzel ki İstanbul” dedi ve ekledi: Bu sefer gelirken çok etkilendim. Gökdelenler çok fazla olmuş.Maslak özellikle şimdi tanıyamıyorum. İstanbul’un güzelliği değişmiyor. Yeşillikler, mavilik İstanbul halkının sıcaklığı misafirperliği. 23 yıl önce olduğu gibi sohbet ederken tanıyan tanıyamayan çok samimi ve ilgi gösteriyorlar çok etkilendim”





Türkiye'de tuttuğu takım hakkında





Wei, Türkiye’de hangi takımı tuttuğu yönündeki bir soruyu da şöyle yanıtladı: “Biz İstanbul’dayız en azından İstanbul’daki takımlarından seçeceğim. Hepsi bana yakın takımlar. Bekiştaş ben geldikten sonra ilk gittiğim spor kulübüdür. Beşiktaş 1 Ekim milli bayramımızda maç karşılaşmasında bizim milli bayramımızı kutladılar. Çinliler iyiliklerini unutmayan millettir. Teşekkür etmek için gittim duygulandım. Fenerbahçe’ye de gittim. Ali Koç ile görüşme yaptık; o bana sadece futbol sahasında değil işbirliği fırsatı da söyledi. İnşallah bir gün beraber gerçekleştiririz. Başakşehir’e de gittim kulübün başkanıyla beraber maç seyrettim. Onlar da milli bayramımızı kutladı çok duygulandım. Galatasaray’a da gittim kulüp televizyonuna röportaj yaptım. Kasımpaşa’yı da ziyaret edeceğim.” (Fotoğraflı)