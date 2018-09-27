(Görüntülü) Çekirdek satışları düştü

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - ÇEKİRDEKTEKİ fiyat artışı, hem yerli hem de ithal çekirdeğin satışlarını düşürdü. Çin'den ithal edilen çekirdeğin kilogram fiyatı 20 lirayı buldu. Yerli ürünün fiyatı ise 15 liraya çıktı. İzmir Ticaret Borsası (İTB) Meclis üyesi Abdulhamit Sevim, Çin'den ithal edilen 1 ton siyah çekirdeğin işletmelere maliyetinin, 1700- 1800 dolar olduğunu belirterek, yerli çekirdeğin desteklenmesinin öneminde dikkat çekti. Çin'den ithal edilen siyah çekirdeğin İzmir pazarlarındaki kilogram fiyatı, 18 ile 20 lira arasında değişiyor. Yerli beyaz çekirdeğin kilosu ise 12- 15 liradan satışa sunuluyor. İTB Meclis üyesi Abdulhamit Sevim, işletme tarafından 1 ton Çin çekirdeği ithal edildiğinde maliyetinin 1700- 1800 dolara kadar ulaştığını söyledi. İthal edilen çekirdeğin, yerli üretimi olumsuz etkilediğini kaydeden Abdulhamit Sevim, tüketicilerin ithal edileni değil, yerli ürünü tercih etmesi için birtakım kampanyalar yapacaklarını dile getirdi. Özellikle pazar yerlerinde yerli malı çekirdeğin kullanılmasını istediklerini aktaran Sevim, tüketicinin Çin'den gelen çekirdeği tercih etmesinin nedenini "İthal edilen ürün daha güzel elenmiş oluyor. Çekirdekleri de dolgun. Bu nedenle halk, Çin malı olan çekirdeği alıyor" sözleriyle açıkladı. 'KÖYLÜ ÇEKİRDEK EKEMEYECEK' Yerli çekirdeklerin, yeniden halk tarafından beğenilip, tüketilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Abdulhamit Sevim, aksi takdirde, köylünün ayçiçeği ekemeyecek duruma geleceğini savundu. Sevim, "Toprak yorulduğu için yerli malı üründe kalite, istenilen seviyede değil. İçi tam olarak dolmuyor. Ayçekirdeğine baktığınızda 'Çok güzel' diyorsunuz ama yediğinizde çekirdeğin tam olarak dolmadığını görüyoruz. Böyle olunca vatandaş Çin'den geleni tercih etmeye başladı. Son yapılan hasatlarda ürünlerin daha kaliteli olduğunu fark ettik. Bunu halka anlatmamız gerekiyor. Bu yılki ürün çok kaliteli. Türkiye'ye binlerce ton ithal çekirdek giriyor" dedi. SATIŞLAR DÜŞTÜ Fiyat artışları ise hem yerli hem de ithal çekirdeğin satışlarını düşürdü. Pazarcı Ümmü Ayhan (33), Manisa'dan getirdikleri çekirdekleri İzmir'deki pazar yerlerinde kilogramını 15 liradan sattıklarını söyledi. 10 gün önceye kadar kilosunu 10 liraya sattıkları çekirdeği şimdi 15 liraya verdiklerine dikkat çeken Ayhan, her şeyin çok zamlandığını, fiyat artışlarının çekirdeğe de yansıdığını dile getirdi. Pazarcı Hüseyin Talha (44) da yerli çekirdeği 12- 13 liradan, Çin'den geleni ise 18- 20 liradan sattıklarını anlattı. Talha, Çin'den gelen siyah çekirdeğe daha çok talep olduğunu kaydetti. Pazarcı Özcan Uzunayak (43) ise "Çekirdek ithal ediliyor. Çin'den geliyor. İthal geldiği için de pahalı. Kilogramını 20 liraya satıyoruz. İnsanlar kesesine göre alıyor ama satma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Daha önce çokça sattığımız ürünü, şimdi poşetlerde satıyoruz. Satışlarımız bayağı düşük" diye konuştu.